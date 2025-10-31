Miroslav Raduljica debituje kao fudbaler: Bivši kapiten Srbije oblači dres Železničara!

Nekadašnji centar Miroslav Raduljica po prvi put će biti u zvaničnom sastavu za jedan fudbalski meč i očekuje se da debituje za Železničar iz Inđije.

Izvor: K Železničar/Petar Zinjajić Vučković

Železničar iz Inđije u nedjelju od 13.30 časova na terenu Sportskog centra Leje dočekuje ekipu Slovena iz Rume u okviru 12. kola Srpske lige Vojvodina. Ovaj meč će biti izuzetno zanimljiv pošto se očekuje debi proslavljenog srpskog košarkaša Miroslava Raduljice.

Nekadašnji kapiten "orlova" se nedavno pridružio Železničaru, a za vikend će se prvi put naći u sastavu ekipe za zvaničnu utakmicu.

Železničar želi da nastavi pobjednički niz i zadrži lidersku poziciju na tabeli. Uoči nedjeljnog susreta, šef stručnog štaba Vladimir Livaja iznio je svoja očekivanja.

"Očekuje nas još jedna zahtjevna utakmica. Neće nas zavarati tabela, jer Sloven ima dobar tim i dobrog trenera. Sa njima imamo rivalitet koji traje dugo i uvijek igramo zanimljive i borbene mečeve. Moramo biti maksimalno fokusirani i agresivni kao i uvijek, ako želimo da nastavimo sa dobrim rezultatima", istakao je Livaja.

Humanitarna misija

Nekadašnji košarkaš Miroslav Raduljica je odlučio da se oproba na fudbalskom terenu iz humanitarnih razloga. Prema sporazumu koji je napravljen njegova kompletna primanja biće donirana humanitarnoj organizaciji "Srbi za Srbe".

"Drago mi je što smo postigli dogovor o saradnji i radujem se prilici da budem dio tima FK Železničar. Brzo smo se dogovorili, a ono što je najbitnije jeste da ćemo dati sve od sebe da pomognemo Humanitarnoj organizaciji 'Srbi za Srbe' koja radi velike i značajne stvari za naš narod. Tokom ove sezone takmičarski ciljevi su najviši mogući i nadamo se da ćemo uskoro gledati Železničar u Prvoj ligi Srbije. Radujem se prvom treningu, upoznavanju sa saigračima i vjerujem da ćemo zajedno napraviti još mnogo humanitarnih akcija. Imao sam kratak susret sa trenerom Livajom, ekipi je potreban napadač nakon transfera Nikole Komazeca u inostranstvo, i nadam se da ću svojim igrama doprinijeti da se klub plasira u profesionalni rang takmičenja", rekao je Raduljica za klupski sajt. Takođe, klub će pustiti limitiranu seriju dresova sa njegovim imenom i brojem.

