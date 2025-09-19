logo
Miroslav Raduljica postao fudbaler: Otkriveni detalji ugovora, zna se i kada će debitovati u Srbiji

Autor Dragan Šutvić
0

Miroslav Raduljica prešao je u fudbal i potpisao za Železničar iz Inđije. Potvrdio je to i srpski klub, ali je razlog humanitarnog karaktera.

Miroslav Raduljica postao fudbaler Izvor: Petar Zinajić Vučković

Miroslav Raduljica (37) novi je fudbaler Železničara iz Inđije. Ne, niste pogrešno pročitali, ne radi se o nekome ko ima isto ime i prezime kao proslavljeni srpski košarkaš. Radi se upravo o njemu. Centar je potpisao ugovor sa klubom do kraja godine i zadužio dres sa borjem 21. Njegovim dolaskom klub je nadomjestio nedostatak napadača koji je nastao odlaskom Nikole Komazeca u Slobodu iz Tuzle.

"Drago mi je što smo postigli dogovor o saradnji i radujem se prilici da budem dio tima FK Železničar. Brzo smo se dogovorili, a ono što je najbitnije jeste da ćemo dati sve od sebe da pomognemo Humanitarnoj organizaciji 'Srbi za Srbe' koja radi velike i značajne stvari za naš narod. Tokom ove sezone takmičarski ciljevi su najviši mogući i nadamo se da ćemo uskoro gledati Železničar u Prvoj ligi Srbije. Radujem se prvom treningu, upoznavanju sa saigračima i vjerujem da ćemo zajedno napraviti još mnogo humanitarnih akcija. Imao sam kratak susret sa trenerom Livajom, ekipi je potreban napadač nakon transfera Nikole Komazeca u inostranstvo, i nadam se da ću svojim igrama doprinijeti da se klub plasira u profesionalni rang takmičenja", rekao je Raduljica za klupski sajt.

Raduljica je izrazio želju da se oproba na fudbalskom terenu, a prema sporazumu koji je napravljen njegova kompletna primanja biće donirana humanitarnoj organizaciji "Srbi za Srbe". Klub će pustiti limitiranu seriju dresova sa njegovim imenom i brojem.

Kada će Raduljica debitovati?

Miroslav Raduljica registrovan je za takmičenje i imaće pravo nastupa u prvenstvenim i Kup mečevima. Zadužio je dres sa brojem 21 i pravo nastupa imaće već u nedjelju u 7. kolu Srpske lige Vojvodine. U tom meču Železničar u Sportskom centru "Leje" dočekuje ekipu Sloge iz Čonoplje.

Raduljica je karijeru počeo u ekipi FMP-a, igrao je još za Borac Čačak, Efes, Albu, Partizan, Azovmaš, Milvoki, Šandong, Minesotu, Panatinaikos, Armani, Đangsu, Žejang, Gojang, Crvenu zvezdu i Marusi. Sa reprezentacijom Srbije je osvojio srebrne medalje na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru (2016. godine), Svjetskom prvenstvu u Španiji (2014.) i Evropskom prvenstvu u Poljskoj (2009. godine). Ima i zlato sa Univerzijade 2009. godine u Beogradu i zlatne medalje sa Eurobasketa u Letoniji 2008. godine za igrače do 20 godina i sa Svjetskog prvenstva u Srbiji za igrače do 19 godina iz 2007. godine.

