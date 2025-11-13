Raspad sistema u Real Madridu: Vinisijus "zakuvao", petorica okrenula leđa Ćabiju Alonsu

Puklo je u Real Madridu nakon što je Vinisijus Žunior prvi pokrenuo pobunu protiv novog trenera.

Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Iako je Real Madrid prvi na tabeli u Španiji, sa tri boda više od Barselone koju je pobedio u "El Klasiku" 2:1, vrlo su teški i izazovni dani pred trenerom Ćabijem Alonsom. Mladi stručnjak ima veoma krupnih problema sa kontrolisanjem svojih fudbalera i sve češće stižu informacije da su mu pojedini okrenuli leđa.

Tako katalonski list "Mundo Deportivo" piše da Real Madrid proživljava svoju prvu krizu u eri Ćabija Alonsa jer svlačionica i dalje "ne diše" zajedno sa novim trenerom. I sve češće javno ispoljava svoje nezadovoljstvo.

Počelo je s Vinisijusom Žuniorom, koji je bijesan napustio utakmicu protiv Barselone i tek na kraju se vratio da sjedi na klupi, a čini se da se taj "virus" proširio i na ostale igrače. Prema pojedinim informacijama, najmanje petorica fudbalera nezadovoljna su trenutno poslom koji radi Ćabi Alonso i to može da bude ozbiljan problem za ekipu u narednim mesecima.

Nije iznenađenje da je sve krenulo od Vinisijusa, a uz njega su navodno nezadovoljni i Džud Belingem i Tibo Kurtoa kojima se nije dopao način na koji je vodio meč protiv Raja Valjekana (0:0) kada je tim bio vrlo defanzivan.

Od ranije je ljut i Fede Valverde, koji je zbog situacije s povredama morao da se preseli na mjesto desnog beka što mu nikako nije odgovaralo na početku, dok od sreće ne blista ni Eduardo Kamavinga koji se po terenu pomjera kako mu kaže Ćabi Alonso i nema fiksnu poziciju.

Za sada Real Madrid neće reagovati na ove probleme i vidjeće kako će se situacija po Ćabija Alonsa razvijati, a čini se da je njegov odnos prema poslu daleko drugačiji od Karla Anćelotija.

Navodno, Alonso "gnjavi" svoje igrače video-analizom i pokazao je daleko čvršću ruku od svojih prethodnika što im ne prija.

