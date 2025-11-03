Poslije Lamina Jamala i najveći biser Reala ima misterioznu bolest: Teško se liječi, muči igrače godinama

Kao i Lamin Jamal sada je i Franko Mastantuono u problemu jer mu je dijagnostifikovana pubalgija.

Izvor: Acero/AlterPhotos/ABACA / Abaca Press / Alberto Gardin/NurPhoto / Shutterstock Editorial/Profimedia

Kao da vlada epidemija, nakon Lamina Jamala sada je i Franko Mastantuono od ljekara dobio nalaz da ima pubalgiju. Za sada je Real Madrid toliko saopštio i ne zna se koliko će biti van terena i kada će ponovo zaigrati.

Talentovani Argentinac stigao je u Real Madrid kao možda i najveći svjetski talenat i očekivalo se da bude nova "desetka" Reala na terenu, ali ga sada muči ista bolest zbog koje je Lamin Jamal propustio neke mečeve na startu sezone.

Problem sa pubalgijom nije samo bol i to što će Mastantuono morati da pauzira nekoliko mečeva već i to što je bolest teško izlječiva i da hronično muči fudbalere. Poznato je da su problema sa pubalgijom imali Lionel Mesi, Kaka, Marko Verati...

Šta je pubalgija?

Pubalgija nastaje zbog spajanja više mišića u predjelu prepona što uzrokuje bol. To nije obično istegnuće mišića i drugo ime za bolest je "sportska kila". Razlog zbog koga nastaje je neravnoteža između razvijenosti mišića stomačnog zida i prepona.