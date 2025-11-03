logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poslije Lamina Jamala i najveći biser Reala ima misterioznu bolest: Teško se liječi, muči igrače godinama

Poslije Lamina Jamala i najveći biser Reala ima misterioznu bolest: Teško se liječi, muči igrače godinama

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Kao i Lamin Jamal sada je i Franko Mastantuono u problemu jer mu je dijagnostifikovana pubalgija.

Franko Mastantuono ima pubalgiju Izvor: Acero/AlterPhotos/ABACA / Abaca Press / Alberto Gardin/NurPhoto / Shutterstock Editorial/Profimedia

Kao da vlada epidemija, nakon Lamina Jamala sada je i Franko Mastantuono od ljekara dobio nalaz da ima pubalgiju. Za sada je Real Madrid toliko saopštio i ne zna se koliko će biti van terena i kada će ponovo zaigrati.

Talentovani Argentinac stigao je u Real Madrid kao možda i najveći svjetski talenat i očekivalo se da bude nova "desetka" Reala na terenu, ali ga sada muči ista bolest zbog koje je Lamin Jamal propustio neke mečeve na startu sezone.

Problem sa pubalgijom nije samo bol i to što će Mastantuono morati da pauzira nekoliko mečeva već i to što je bolest teško izlječiva i da hronično muči fudbalere. Poznato je da su problema sa pubalgijom imali Lionel Mesi, Kaka, Marko Verati...

Šta je pubalgija?

Pubalgija nastaje zbog spajanja više mišića u predjelu prepona što uzrokuje bol. To nije obično istegnuće mišića i drugo ime za bolest je "sportska kila". Razlog zbog koga nastaje je neravnoteža između razvijenosti mišića stomačnog zida i prepona. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Real Madrid Franko Mastantuono La Liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC