Real ovakvo ponašanje ne prašta ni najplaćenijima: Spremna kazna za Vinisijusa poslije haosa

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Real Madrid blizu je odluke o kazni za Vinisijusa koji je napravio skandal na meču protiv Barselone. Takvo ponašanje se nikome ne dopušta.

Real će kazniti Vinisijusa Izvor: Acero/AlterPhotos/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Vinisijus (25) je razbjesnio čelnike Reala. Na meču protiv Barselone je izgubio živce kada je vidio da ga Ćabi Alonso vadi iz igre. Poludio je zbog izmjene, odbio da se rukuje sa trenerom i otišao pravo u svlačionicu. Takvo ponašanje se nikome ne toleriše, pa ni jednoj od najvećih zvijezda u timu.

"Real razmišlja o disciplinskoj sankciji za Vinisijusa zbog reakcije na izmjenu. Čelnici kluba su ljuti na njega i to može da ima uticaj i na njegovu budućnost u klubu. Pregovori oko novog ugovora sa njim traju i klub nema namjeru da prekrši svoja pravila oko struktura plata", piše u tekstu "Mundo Deportiva".

Nije prvi put da brazilski fudbaler pravi haos svojim ponašanjem. Često provocira i protivničke igrače, mnogi imaju probleme sa njim. Alonso je odmah poslije derbija najavio da će porazgovarati sa njim.

Real Madrid Vinisijus Žunior

