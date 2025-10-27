logo
Vinisijus urlao ka treneru Reala Ćabiju Alonsu zbog izmjene: "Odlazim iz tima"

Vinisijus urlao ka treneru Reala Ćabiju Alonsu zbog izmjene: "Odlazim iz tima"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Poznato je šta je Vinisijus Žunior govorio dok je izlazio sa terena na meču Real Madrida i Barselone.

vinisijus vikao na cabija alonsa Izvor: Acero/AlterPhotos/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Real Madrid je pobijedio Barselonu 2:1 (2:1) u El Klasiku na "Santijago Bernabeu", a sjajnu utakmicu je osim dominacije "kraljevskog kluba" obilježilo i skandalozno ponašanje Vinisijusa Žuniora.

Nesuđeni dobitnik "Zlatne lopte" za 2024. godinu zamijenjen je u 71. minutu i to nije dobro prihvatio. Bijesno je jurio na klupi, psovao je na sav glas, raspravljao se sa trenerom Ćabijem Alonsonom, a zatim je odjurio i u svlačionicu, ostavljajući tako utisak ekstremno nezadovoljnog fudbalera.

Sada je "DAZN" otkrio i šta je tačno Vinisijus Žunior pričao u naletu bijesa: "Odlazim iz tima... Odlazim, bolje da odem!", navodno je ponavljao, zbog toga što je sedmi put zamijenjen ove godine.

"U 71. minuti Vinisijus Žunior je vidio kako četvrti sudija podiže njegov broj. Još jednom, Brazilac nije mogao da vjeruje da mora da napusti igru ranije nego što je očekivao. Ovaj put, za razliku od prethodnih, njegov je bijes bio puno vidljiviji nego ranije, tako da krilni napadač Real Madrida nije skrivao neslaganje s odlukom Ćabija Alonsa. 'Ja? Ja? Treneru, treneru!', uzviknuo je tada Brazilac raširenih ruku, tražeći objašnjenje", navodi "DAZN".

"Dok se sedmica Real Madrida udarala po grudima, uslijedila je njegova konačna eksplozija - jasno izrečeno 'Je*ote!'. Sa svoje strane Ćabi Alonso je pokušao da smiri situaciju: 'Ajde, Vini, dosta više!'".

Svađao se i sa Laminom Jamalom

Takođe, objašnjeno je da je smirivanju sukoba pomogao Luis Ljopis, trener golmana, koji je dobio zadatak da ode za Vinijem u svlačionicu i smiri situaciju. I zaista, Vinisijus se vratio na klupu i odgledao meč do kraja, potom je čak i bio u raspravi s igračima Barselone, a pred njim su očigledno razgovori s trenerom na ovu temu.

Vinisijus Žunior je ove sezone na 19 utakmica za Real Madrid zabilježio šest golova i pet asistencija.

(MONDO)

