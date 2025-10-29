logo
Otkriveno šta je Alonso odbrusio Vinisijusu: Jednom rečenicom smirio bahatog Brazilca

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Vinisijus Žunior ne prestaje da bude meta skandala, pa je tako nedavno bio i u svađi sa trenerom svog kluba.

Šta je Ćabi Alonso rekao Vinisijusu Izvor: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia

Real Madrid je pobijedio Barselonu na domaćem terenu 2:1. Međutim, daleko od toga da "kraljevskom klubu" cvjetaju ruže, naročito kad je u pitanju odnos sa Vinisijusom koji sve češće dospjeva u središte javnosti zbog svog ponašanja. Ovog puta pažnju je privukao odnos sa trenerom Ćabijem Alonsom, ali i strateg španskog velika nije ostao dužan fudbalskoj zvijezdi.

Nakon što je Vinisijus zamijenjen u 71. minutu, bio je vidno nezadovoljan. Zbog toga je treneru Reala odbrusio: "Odlazim iz tima... Odlazim, bolje da odem!"

Međutim, Alonso nije ostao dužan pa je nesuđenom osvajaču "Zlatne lopte" u sezoni za nama poručio: "Ako se ne vrati na klupu, igraće jako malo. Ponovite mu to, neka mu bude potpuno jasno", rekao je. 

Vinisijus se naravno nevoljno vratio na svoje mjesto uz teren, a mediji su kasnije dodali i da je Alonso imao još koju opasku na račun Brazilca. Navodno je ona bila kraća, ali žustrija, no nije poznato o čemu se radi. Takođe, španski mediji tvrdili su će Vinisijus dobiti i sankciju zbog ponašanja na derbiju. 

Izvor: Acero/AlterPhotos/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Real razmišlja o disciplinskoj sankciji za Vinisijusa zbog reakcije na izmjenu. Čelnici kluba su ljuti na njega i to može da ima uticaj i na njegovu budućnost u klubu. Pregovori oko novog ugovora sa njim traju i klub nema namjeru da prekrši svoja pravila oko struktura plata", piše u tekstu "Mundo Deportiva".

Tagovi

Real Madrid Ćabi Alonso Vinisijus Žunior La Liga

