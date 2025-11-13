Real Madrid promijenio ime stadiona poslije 70 godina

Na prvo oko sitna, ali zapravo krupna promjena u sklopu šire strategije - stadion Real Madrida više nećemo zvati "Santijago Bernabeu".

Stadion Real Madrida više se ne zove "Santijago Bernabeu" nego samo "Bernabeu", odlučio je klub. Punih 70 godina nosio je ime po bivšem predsedniku "kraljevskog kluba", ali u sklopu modernizacije i promjena imidža - odlučeno je da se ime skrati i da samo ostane prezime.

Pogledajte kako izgleda novi logo stadiona "Bernabeu", odnosno kako je to u originalu "El Bernabéu":

Na prvi pogled ne djeluje to kao krupna promjena, međutim Real je to uradio kao deo šire strategije i globalnog brendiranja komercijalne ekspanzije jednog od najboljih stadiona na svijetu. Između ostalog, ni tajming nije slučajan, pošto je do promjene sad došlo baš pred prvu NFL utakmicu koja će se odigrati u prestonici Španije - baš na "Bernabeuu".



U nedjelju od 15.30 na stadionu Real Madrida gledaćemo utakmicu Majami dolfinsa i Vašington komandersa, u sklopu stalne već strategije NFL-a da se "širi" na druge kontinente.

Između ostalog, ove sezone već se igralo u Brazilu, Irskoj, Engleskoj i Njemačkoj, a ranije se već igralo u Barseloni.

"Bernabeu" već modernizovan

Stadion "Bernabeu" je inače "ponikao" davne 1947. godine i od tada je nekoliko puta rekonstruiran, a posljednju i najkrupniju promjenu pretrpio je prije nekoliko godina, kada je opet otvoren u decembru 2023. godine. Skoro dvije milijarde evra Real je dao na renoviranje stadiona koji sada ima i travu koja može da se "spusti" ispod nivoa, što je posebno pogodno za koncerte, dok je tu sada i pokretni krov koji djeluje spektakularno.

Očekuje se da do 2026. godine bude završena i "zvučna izolacija" zbog koncerata, a spremaju se još razne promjene u režiji predsjednika Florentina Pereza koji će raditi na tome da "Bernabeu" ne bude samo fudbalski stadion.

