Ko je Nenad Stojaković, novi trener Partizana?

Predrag Mijatović odlučio da Nenad Stojaković bude trener Partizana jer je većinu prvotimaca odveo do titule u omladinskom timu crno-bijelih.

Fudbalski klub Partizan ima novog trenera, pošto će u nastavku sezone brigu o prvom timu voditi Nenad Stojaković, dosadašnji prvi trener Teleoptika! Stručnjak koji je filijalu crno-bijelih doveo na prvo mjesto Srpske lige Beograd pokušaće da sačuva prvo mjesto koje Partizan, uz utakmicu više, trenutno drži u Superligi Srbije.

Upravni odbor Partizana prihvatio je prijedlog Predraga Mijatovića, potpredsjednika za sportska pitanja, pa više nema dileme ko će u Humskoj naslijediti Srđana Blagojevića. Njegovi pomoćnici Marko Jovanović i Đorđije Ćetković odradili su dva meča na klupi, pošto na toliko imaju pravo jer nemaju potrebne licence, a već od narednog meča Nenad Stojaković će sjediti na klupi prvog tima Partizana.

Biće to najveći izazov u trenerskoj karijeri Nenada Stojakovića! Novi šef stručnog štaba počeo je trenersku karijeru u Voždovcu, gdje je bio pomoćnik tokom sezone 2019/20, zatim je radio u mlađim kategorijama Partizana i omladince crno-bijelih doveo do šampionske titule, a jedino inostrano iskustvo bilo mu je na klupi drugoligaša Gorice u Sloveniji. Po povratku u Srbiju, Stojaković je vodio Teleoptik, koji trenutno zauzima prvo mjesto u Srpskoj ligi Beograd i na putu je povratka u Prvu ligu Srbije, drugi rang srpskog fudbala.

Dok je vodio omladince Partizana, Stojaković je imao priliku da sarađuje sa nekoliko fudbalera koji su trenutno dio prvog tima. Primjera radi, na mečevima Lige šampiona za omladince crno-bijeli dres nosili su Nikola Simić, Milan Roganović, Vanja Dragojević, Dimitrije Janković, Ognjen Ugrešić, Nemanja Trifunović i drugi.

Kakvu je igračku karijeru imao Nenad Stojaković?

Novi trener Partizana Nenad Stojaković dobija priliku da sa klupe vodi tim u kojem je svojevremeno počeo profesionalnu igračku karijeru! Stojaković je dijete crno-bijelih, a 1999. godine priključen je prvom timu, u kojem je ostao pet godina. Nije igrao mnogo tih godina i mandat u Humskoj više su mu obilježile pozajmice - u Teleoptik, Mogren, Rudar iz Pljevalja i Rudar iz Ugljevika.

Nakon odlaska iz Partizana igrao je za Rad, Budućnost iz Banatskog dvora, PAOK, Širin Faraz u Iranu, ponovo Rad, Honved iz Budimpešte, još jednom Rad, Song Lam Nge Am u Vijetnamu, Radnički iz Kragujevca i na kraju Smederevo. Igračku karijeru završio je 2013. godine, a trenersku počeo šest godina kasnije.

Zašto je Mijatović izabrao Stojakovića?

Ako je suditi po nedavnim javnim nastupima Predraga Mijatovića, potpredsjednika FK Partizan, crno-bijelima je bio potreban drugačiji tip trenera od Srđana Blagojevića. Čelnici kluba iz Humske željeli su na klupi nekog iz svog sistema, nekog ko više osjeća metnalitet Partizana i na kraju krajeva - nekoga ko je klubu već donosio trofeje. Stojaković je to uradio sa omladinskim timom u kojem je sazreo veliki broj aktuelnih prvotimaca.

Imajući to u vidu, Nenad Stojaković bio je očekivan izbor. On će do kraja sezone imati "audiciju", a ukoliko se dokaže na klupi Partizana treba očekivati i nastavak saradnje koja je prethodnih godina bila vrlo uspješna. Naravno, očekuje se da Stojaković dobije veliku pomoć od ljudi koji su do sada bili uz ekipu. Marko Jovanović je nakon posljednjeg meča Partizana najavio da će biti tu da pomogne novom šefu stručnog štaba, ko god dođe na to mjesto.

