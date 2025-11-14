"Zmajići" poraženi u Srbiji, crveni kartoni za dvojicu borčevaca!

BiH je poražena u duelu sa Srbijom, a crvene kartone dobili su Miljan Kecman i Matej Deket.

Kadetska reprezentacija BiH poražena je večeras na gostovanju Srbiji u kvalifikacijama za EURO 2027 rezultatom 1:0.

Sve do posljednjih trenutaka meča "zmajići" su imali bod u džepu, ali je nakon crvenog kartona za Miljana Kecmana precizan sa bijele tačke za Srbiju bio Dragan Anokić. Prethodno je bh. tim ostao bez još jednog igrača, pošto je u 90. minutu drugi žuti karton dobio Matej Deket.

Nakon dva odigrana kola, BiH je ostala bez šansi da se plasira u drugi krug kvalifikacija za kontinentalnu smotru, a u posljednjoj rundi, koja se igra 17. novembra, odmjeriće snage sa Maltom.

Turska i Srbija, domaćin kvalifikacionog turnira, sakupili su po šest bodova, a u međusobnom duelu odlučiće o osvajaču prvog mjesta.

