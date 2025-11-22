"Gol sezone" pao u Rumuniji, ali ne vidi se od magle

Utakmica u Rumuniji postala je viralna na društvenim mrežama pošto se igrala po velikoj magli, nije ništa moglo da se vidi na terenu.

Nevjerovatna utakmica viđena je u Rumuniji, ne zbog spektakularnih golova ili nekih fantastičnih poteza, već zbog magle po kojoj se igrala. Ništa živo nije moglo da se vidi. Uprkos lošim vremenskim uslovima duel je odigran.

Ekipa Siksereda dobila je Sloboziju sa 2:1, a snimak sa te utakmice govori da je teško bilo i za gledanje, a kamoli za igranje. Sva tri gola pala su u drugom poluvremenu. Anderson Seara pogodio je za vođstvo pobjedničkog tima u 49. minutu, pa je Pop u 62. izjednačio, ali je Epel u 75. donio tri boda svom timu.

Taj meč postao je hit i na društvenim mrežama tako da su krenuli i da se šale na račun ove utakmice.

"Gol sezone postignut je u Rumuniji", stoji uz snimak pogotka koji rijetko ko da je mogao da vidi.

