Ovih pet klubova je prošlo dalje u Ligi šampiona: Toliko o zanimljivom formatu?

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Novi format Lige šampiona nije donio dodatnu neizvjesnost u ovom takmičenju i dva kola prije kraja već pet klubova zna da ide dalje.

Liga šampiona pet klubova već prošlo u nokaut fazu Izvor: David Winter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prethodne noći završeno je šesto kolo Lige šampiona, koja se drugu sezonu zaredom igra po novom formatu, a da li je baš to unijelo bilo kakvu neizvjesnost? To je pitanje za navijače...

Za sada znamo da su dva kola do kraja poznati već pojedini učesnici nokaut faze. Preciznije, ima ih pet koji su u vrhu tabele i koji sigurno u naredna dva kola ne mogu da padnu ispod 24. mjesta koje donosi plasman dalje, s tim da im je ostalo još malo da učvrste plasman u najboljih osam - što donosi "preskakanje" jedne runde.

To su Arsenal, Bajern, Pari Sen Žermen, Mančester siti i Atalanta. Arsenal ne može završiti ispod devet mjesta, Bajern ne može ispod 18. pozicije, dok PSŽ, Mančester siti i Atalanta ne mogu da budu ispod 23. mjesta na tabeli.

Vrlo blizu su i Inter, Real Madrid, Atletiko i Liverpul, međutim to će morati da potvrde u narednom kolu koje se igra u januaru.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Liga šampiona fudbal

