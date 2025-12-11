logo
Juniori i kadeti BiH saznali protivnike u kvalifikacijama

Autor Haris Krhalić
Juče je u sjedištu UEFA u Nionu obavljeno izvlačenje grupa drugog kruga kvalifikacija za EURO 2026, te prvog kruga kvalifikacija za EURO 2027 za U-19 i U-17 reprezentacije.

U-19 reprezentacija Bosne i Hercegovine nije ostvarila plasman u elitnu rundu za ovu sezonu, a u kvalifikacijama 2026/27. u prvom krugu će u grupi A4 za protivnike imati selekcije Njemačke, Austrije i Izraela. Kvalifikacije su na programu od 24. do 30. marta 2026. godine, a domaćin turnira biće Austrija.

U-17 reprezentativci će u drugom krugu kvalifikacija za EURO 2026 za protivnike u grupi B4 imati Finsku, Moldaviju i Gibraltar. Kvalifikacioni turnir će biti održan u Moldaviji od 23. do 29. aprila 2026.

U prvoj rundi kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. U-17 reprezentacija BiH je smještena u grupu 7 sa Islandom, Grčkom i Gibraltarom. Bosna i Hercegovina će biti domaćin kvalifikacionog turnira ove grupe 23. do 29. septembra naredne godine.

