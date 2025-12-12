Srđan Blagojević odlazi na drugi kraj svijeta: Evo gdje će raditi poslije Partizana

Novi posao za srpskog trenera Srđana Blagojevića biće daleko od Partizana.

Izvor: MN PRESS

Doskorašnji trener Partizana Srđan Blagojević nastaviće trenersku karijeru daleko od Srbije, zapravo, na potpuno drugom kraju svijeta. Iako se u posljednjih nekoliko nedjelja dovodio u vezi sa TSC-om i nekoliko mađarskih timova, Blagojević će po svemu sudeći preuzeti kineski Peking Guan.

Srpski stručnjak će u novom klubu sarađivati sa nekadašnjim kapitenom Crvene zvezde Urošem Spajićem, koji od odlaska iz Beograda nosi dres ovog tima. Geografski, ovo Blagojeviću neće biti prvi odlazak u Aziju jer je već radio u Kazahstanu, ali fudbalski gledano ta zemlja pripada Evropi i njeni klubovi se takmiče pod okriljem UEFA.

Srđan Blagojević počeo je karijeru u Sremčici 2008. godine a potom je vodio Kovačevac, Srem iz Jakova, Žarkovo, IMT, Bežaniju, Inđiju i Javor, dok je prije dolaska u Partizan obavljao funkciju šefa stručnog štaba Kaspi Aktau, Astane i Debrecena.

Mandat Srđana Blagojevića u Partizanu obilježen je promocijom mladih fudbalera i njihovim napretkom, ali i sa nekoliko bolnih poraza. Crno-bijeli nisu uspjeli da se domognu grupne faze u Evropi prije nekoliko mjeseci, zatim su ispali u Kupu Srbije od Mačve iz Šapca, a igrali su u promjenjivoj formi u prvenstvu.