logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srđan Blagojević odlazi na drugi kraj svijeta: Evo gdje će raditi poslije Partizana

Srđan Blagojević odlazi na drugi kraj svijeta: Evo gdje će raditi poslije Partizana

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novi posao za srpskog trenera Srđana Blagojevića biće daleko od Partizana.

Srđan Blagojevič novi trener Pekinga Izvor: MN PRESS

Doskorašnji trener Partizana Srđan Blagojević nastaviće trenersku karijeru daleko od Srbije, zapravo, na potpuno drugom kraju svijeta. Iako se u posljednjih nekoliko nedjelja dovodio u vezi sa TSC-om i nekoliko mađarskih timova, Blagojević će po svemu sudeći preuzeti kineski Peking Guan.

Srpski stručnjak će u novom klubu sarađivati sa nekadašnjim kapitenom Crvene zvezde Urošem Spajićem, koji od odlaska iz Beograda nosi dres ovog tima. Geografski, ovo Blagojeviću neće biti prvi odlazak u Aziju jer je već radio u Kazahstanu, ali fudbalski gledano ta zemlja pripada Evropi i njeni klubovi se takmiče pod okriljem UEFA.

Srđan Blagojević počeo je karijeru u Sremčici 2008. godine a potom je vodio Kovačevac, Srem iz Jakova, Žarkovo, IMT, Bežaniju, Inđiju i Javor, dok je prije dolaska u Partizan obavljao funkciju šefa stručnog štaba Kaspi Aktau, Astane i Debrecena.

Mandat Srđana Blagojevića u Partizanu obilježen je promocijom mladih fudbalera i njihovim napretkom, ali i sa nekoliko bolnih poraza. Crno-bijeli nisu uspjeli da se domognu grupne faze u Evropi prije nekoliko mjeseci, zatim su ispali u Kupu Srbije od Mačve iz Šapca, a igrali su u promjenjivoj formi u prvenstvu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srđan Blagojević Kina trener

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC