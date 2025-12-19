Preminuo Dejan Musović, član šampionske generacije Leotara

Musović je preminuo u 57. godini.

Dejan Musović, član generacije Leotara koja je 2003. godine osvojila titulu u prvoj sezoni Premijer lige BiH, preminuo je iznenada u 57. godini, prenio je portal SportDC.

Musović je rođen 1969. godine, a u tabor sa Polica stigao je iz Jedinstva iz Uba 2001. godine, kada se klub takmičio u Prvoj ligi RS. Ostao je u trebinjskom timu dvije godine, a drugu sezonu je krunisao titulom, koja je Trebinjcima omogućila nastup u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Između ostalog, članovi te selekcije bili su i Ninoslav Milenković, Branislav Krunić, Vladimir Stojković, Siniša Mulina, Gavrilo Čorlija...

Musović se po završetku igračke karijere okrenuo trenerskom poslu, radeći u omladinskim selekcijama Rada, Crvene zvezde i Kormorana, a bio je i trener najjače selekcije tima sa Banjice.

Osim Leotara, branio je i boje Crvene zvezde, Čukaričkog, Spartaka i lučanske Mladosti.

