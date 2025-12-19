logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preminuo Dejan Musović, član šampionske generacije Leotara

Preminuo Dejan Musović, član šampionske generacije Leotara

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Musović je preminuo u 57. godini.

Preminuo Dejan Musović bivši igrač Leotara Izvor: Promo/FK Leotar Trebinje

Dejan Musović, član generacije Leotara koja je 2003. godine osvojila titulu u prvoj sezoni Premijer lige BiH, preminuo je iznenada u 57. godini, prenio je portal SportDC.

Musović je rođen 1969. godine, a u tabor sa Polica stigao je iz Jedinstva iz Uba 2001. godine, kada se klub takmičio u Prvoj ligi RS. Ostao je u trebinjskom timu dvije godine, a drugu sezonu je krunisao titulom, koja je Trebinjcima omogućila nastup u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Između ostalog, članovi te selekcije bili su i Ninoslav Milenković, Branislav Krunić, Vladimir Stojković, Siniša Mulina, Gavrilo Čorlija...

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Musović se po završetku igračke karijere okrenuo trenerskom poslu, radeći u omladinskim selekcijama Rada, Crvene zvezde i Kormorana, a bio je i trener najjače selekcije tima sa Banjice.

Osim Leotara, branio je i boje Crvene zvezde, Čukaričkog, Spartaka i lučanske Mladosti.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Leotar fudbal Dejan Musović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC