Dinamo nisu osnovale ustaše, znate čiji je stih "U boj, za narod svoj"? Klasić razbio mitove hrvatskih navijača

Poznati hrvatski istoričar govorio o najvećim hrvatskim klubovima, navijačkoj grupi Torcida i o navijačkim pokličima na tamošnjim stadionima.

S obzirom na to da je u Hrvatskoj na dnevnom nivou postalo aktuelno pitanje Drugog svjetskog rata, marionetske NDH i ustaša, tako je postao i već tradicionalni sportski folklor da se na utakmicama čuje ustaški poklič "Za dom spremni". Pod tim sloganom je u doba marionetske Nezavisne države Hrvatske vršen genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima do 1945.

U periodu u kojem najveća hrvatska muzička zvijezda Marko Perković Tompson vodi javni sukob sa gradonačelnikom Zagreba Tomislava Tomaševića jer zabranjuje da proustaški pjevač kliče "Za dom spremni", u taj slučaj se umiješala i tamošnja fudbalska liga. Učinila je to simbolično, jer je simbolična kazna od 5.000 evra izrečena Dinamu zbog skandiranja "Za dom spremni" na tribini navijača Dinama, Bed blu bojsa.

Hrvatski istoričar Hrvoje Klasić rekao je da su navijači Dinama u zabludi oko toga da li su njihov klub osnovali 1945. ustaše ili komunisti. Isto se odnosi i na pripadnike navijačke grupe Torcida, Hajduka iz Splita, koje je podsjetio na tekovine komunističke Jugoslavije, u kojoj su nastali i najveći srpski klubovi.

"Nisu Dinamo osnovale ustaše, već komunisti. Najveći rezultat u istoriji Dinama ostvaren je sa zvijezdom petokrakom u grbu. Hajduk je do prije 15-16 godina imao samo zvijezdu petokraku. Pa, nisu Torcidu osnovale ustaše. Imam kod kuće partijski izvještaj od 1950, gdje kažu da imaju neke primjedbe, ali da su većina članova Torcide članovi partije. Neki i članovi UDBA-e, neki pripadnici Jugoslovenske ratne mornarice, dakle 50 odsto učesnika su komunisti. Odjedanput sve to pokušavamo da svedemo na zločine", rekao je Klasić za "Jutarnji list".

O pokliču "U boj, u boj, za narod svoj"

Objasnio je hrvatski istoričar Klasić i to da je poklič koji se često čuje na utakmicama hrvatskih klubova i reprezentacije zapravo citat iz pjesme Jovana Jovanovića Zmaja.

"Malo je tu racionalnog. 'U boj, u boj, za narod svoj", uzvikuje se na svim stadionima, a toga nema u operi 'Nikola Šubić Zrinjski'. Mogu da mi kažu da lažem, ali neka uzmu libreto i neka pogledaju, na hrvatskom je napisano. "U boj, u boj, za narod svoj", ima samo u jednoj jedinoj pjesmi, pjesmi srpskog pjesnika Jovana Jovanovića Zmaja, zove se 'Bojna pesma' i govori o oslobađanju Srba od Turaka. Svaka strofa se završava riječima 'U boj, u boj, za narod svoj'. Kada to uzvikuju, onda moram da kažem da sam ponosan, jer hrvatski navijači pokazuju da su tolerantni, jer čitaju srpsku poeziju na ćirilici, ne znam šta drugo da kažem?"

O ustaškom pokliču 'Za dom spremni"

"Kažu da je 'Za dom spremni' stari hrvatski pozdrav. Živimo u vremenu post-istine, kada činjenice nisu važne. Kažem na to da jeste, ako je nešto nastalo tridesetih godina od strane ustaša, onda je to stari hrvatski pozdrav. Ali prije toga nije postojalo. Da li ste vidjeli samo jedan dokaz da je postojao? Pokazaću vam stotine dokaza da su sve odluke o odvoženju ljudi u logore potpisivan sa 'Za dom spremni'."

"Nije ovo stvar samo sa hrvatskim mitovima", dodao je Klasić.

