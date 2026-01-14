Najbolji fudbaler svijeta šokirao PSŽ: Kad je rekao koliko novca traži, samo se okrenuli

Usman Dembele odbio produžetak saradnje sa Pari Sen Žermenom jer mu je ponuđeno premalo novca.

Izvor: Adam Davy / PA Images / Profimedia

Najbolji fudbaler svijeta Usman Dembele odbio je da produži ugovor sa Pari Sen Žermenom, javljaju mediji iz Francuske i Italije. Htio je PSŽ da zadrži na duže staze svog najboljeg igrača, kome ugovor ističe 2028. godine, tako da je odmah krenuo da priča s njim o dugoročnoj saradnji, međutim prvi sastanak završio se neslavno.

Dembele traži znatno veću platu od one koja mu je ponuđena, a to je oko 30 miliona evra. Prema informacijama koje su za sada objavili mediji iz Italije i Francuske, Dembele traži skoro duplo više.

Uz to, Pari Sen Žermen ima posla i oko drugih ugovora, želi da trenera Luisa Enrikea zadrži još mnogo godina dok se priča da njega interesuje neki drugi izazov u karijeri, dok znamo da klub ima istoriju "problema" oko produžetka saradnje s igračima kao što su Kilijan Mbape i Đanluiđi Donaruma.

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Znamo da je Francuz otišao bez obeštećenja u Real Madrid, dok kada se sličan problem pojavio kod Donarume prošlog ljeta, donijeta je odluka da se proda uprkos tome što je najbolji golman svijeta koji je "svecima" pomogao da osvoje Ligu šampiona.

Usman Dembele je inače prošle sezone osvojio najvažnije individualne nagrade - Zlatnu loptu, trofej FIFA The Best, kao i titulu najboljeg igrača Lige šampiona. Bio je ključni igrač svog tima na putu ka prvom "ušatom" peharu zabilježio je 35 golova i 16 asistencija na 53 utakmice.