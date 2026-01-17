Gol godine pao već u januaru!

Fudbaler PSŽ Usman Dembele postigao je gol protiv Lila koji je navijače ostavio bez daha.

Izvor: Ibrahim Ezzat / AFP / Profimedia

Pari Sen Žermen pobijedio je Lil sa ubjedljivih 3:0 u 18. kolu La lige, a meč je definitivno obilježio jedan od dva gola Usmana Dembelea. Onaj drugi privukao je pažnju navijača pošto ga je, u 64. minutu, postigao na spektakularan način.

Našao se Dembele u prvoj borbenoj liniji zajedno sa Dezireom Dueom i Hvičom Kvarachelijom tokom ubjedljive pobjede protiv Lila, a francuski reprezentativac pokazao je da aktuelne spekulacije o njegovoj budućnosti ne utiču na njegovu igru. Na utakmici je oduševio Park prinčeva dvostrukim pogotkom, uključujući i spektakularni drugi gol koji će vjerovatno dugo kružiti društvenim mrežama. I koji je već sada dobio zvanje najboljeg gola u 2026. godini.

Dembele se našao u kaznenom prostoru kad je primio loptu, u jednom trenutku čak trojica igrača su ga čuvala, ali on je odolijevao. Uspio je da pronađe put i odalji se od rivala, a potom primiri loptu i uputi je ka golu. Iako se na trenutak činilo da je izgubio ravnotežu, Dembele je lobovao golmana i donio veliko vođstvo PSŽ-u na domaćem terenu.

Pogledajte kako je izgledao gol o kojem će se dugo pričati:

Luis Enrique on Ousmane Dembélé:



“What an incredible goal. A PlayStation-style goal. A truly different player!”pic.twitter.com/sPkXSnJz6l — Ramy (@Ramy_Stats)January 17, 2026

Sa pet golova u posljednja četiri starta, dobitnik Zlatne lopte potvrdio je svoj sjajan povratak u drugoj polovini sezone.

"Želio sam da šutnem jednim dodirom, nedostajala mi kontrola, želio sam da se popnem na lijevu nogu, pa sam pokušao i uspio sam. Postigao sam neke lijepe golove, ali ni ovaj nije loš. Osjećam se veoma dobro poslije prvog dijela sezone gdje sam imao povrede, to je bio blagoslov u nesreći... Sada, ja sam 100 posto spreman za drugi dio", rekao je Dembele.

