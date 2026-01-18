logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Malo je 3,5 miliona za biser iz Požege: Boban glatko odbio veliki Inter, evo koliko novca traži

Malo je 3,5 miliona za biser iz Požege: Boban glatko odbio veliki Inter, evo koliko novca traži

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Dinamo Zagreb odbio je prvu ponudu Intera za Leona Jakirovića.

Dinamo odbio ponudu Intera za Leona Jakirovića Izvor: DAMIR SENCAR / AFP / Profimedia / Matthieu Mirville / Zuma Press / Profimedia

Dinamo Zagreb navodno je odbio ponudu Intera za svog talenta Leona Jakirovića. Italijani su poslali u Hrvatsku prijedlog da ga kupe za dva miliona uz 1,5 miliona evra kroz bonuse, ali je klub sa "Maksimira" rekao "Ne".

"Hrvatski velikan odbio je prvobitnu Interovu ponudu od 2 miliona evra za obeštećenje, uz 1,5 miliona evra u bonusima i 10 odsto od sledeće prodaje. Javio je italijanskom klubu da procjenjuje Jakirovića na šest miliona evra za obeštećenje uz pet miliona evra kroz bonuse i uz procenat od naredne prodaje. Dinamo sada očekuje odgovor Intera", objavio je italijanski insajder Lorenco Lepore.

Leon Jakirović je defanzivac Zagrepčana rođen u Slavonskoj Požegi i sin je Sergeja Jakirovića, bivšeg trenera Dinamo Zagreba i nekadašnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine iz Mostara. Pregovori o njegovom transferu sigurno će biti vođeni i narednih dana, jer se ne očekuje da Inter odustane dok ne postigne dogovor sa Zvonimirom Bobanom, predsjednikom kluba.

Izvor: Mike Egerton / PA Images / Profimedia

Leon je ponikao u Dinamo Zagrebu, visok je 191 centimetar i reprezentativac je Hrvatske u uzrastu do 18 godina. Za "A" tim Zagrepčana odigrao je četiri utakmice, uključujući i nastup u Ligi šampiona u januaru 2025. protiv Milana na stadionu "Maksimir".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dinamo Zagreb fudbal Inter Leon Jakirović transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC