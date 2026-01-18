Malo je 3,5 miliona za biser iz Požege: Boban glatko odbio veliki Inter, evo koliko novca traži

Dinamo Zagreb odbio je prvu ponudu Intera za Leona Jakirovića.

Izvor: DAMIR SENCAR / AFP / Profimedia / Matthieu Mirville / Zuma Press / Profimedia

Dinamo Zagreb navodno je odbio ponudu Intera za svog talenta Leona Jakirovića. Italijani su poslali u Hrvatsku prijedlog da ga kupe za dva miliona uz 1,5 miliona evra kroz bonuse, ali je klub sa "Maksimira" rekao "Ne".

"Hrvatski velikan odbio je prvobitnu Interovu ponudu od 2 miliona evra za obeštećenje, uz 1,5 miliona evra u bonusima i 10 odsto od sledeće prodaje. Javio je italijanskom klubu da procjenjuje Jakirovića na šest miliona evra za obeštećenje uz pet miliona evra kroz bonuse i uz procenat od naredne prodaje. Dinamo sada očekuje odgovor Intera", objavio je italijanski insajder Lorenco Lepore.

Leon Jakirović je defanzivac Zagrepčana rođen u Slavonskoj Požegi i sin je Sergeja Jakirovića, bivšeg trenera Dinamo Zagreba i nekadašnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine iz Mostara. Pregovori o njegovom transferu sigurno će biti vođeni i narednih dana, jer se ne očekuje da Inter odustane dok ne postigne dogovor sa Zvonimirom Bobanom, predsjednikom kluba.

Izvor: Mike Egerton / PA Images / Profimedia

Leon je ponikao u Dinamo Zagrebu, visok je 191 centimetar i reprezentativac je Hrvatske u uzrastu do 18 godina. Za "A" tim Zagrepčana odigrao je četiri utakmice, uključujući i nastup u Ligi šampiona u januaru 2025. protiv Milana na stadionu "Maksimir".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!