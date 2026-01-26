logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Radnik slavio u drugom pripremnom meču u Medulinu

Radnik slavio u drugom pripremnom meču u Medulinu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

U drugoj pripremnoj utakmici u Medulinu, bijeljinski Radnik je zabilježio prvu pobjedu.

Fk Radnik pobijedio Karlovac Izvor: Facebook/FK Radnik Bijeljina

Nakon poraza od ekipe Opatije (1:2), semberski klub je savladao istim rezultatom Karlovac 1919.

Golove za Radnik postigli su bili Nigerijac Antoan Ijoma i Emanuel Črnko.

U današnjoj utakmici su nastupali: Marković D. (70' Trako), Marković A. (70' Dimitrić), Spaić (70' Markovina), Đurić (70' Ćosić), Vuković L. (70' Radović), Cvjetinović (30' Čamsedin (70' Karjašević)), Klenpić (70' Lauš), Krstić(45' Vuković M. (70' Črnko)), Gorzi (70' Hrvanović), Ijoma (70' Teodorović), Konate (70' Faraž).

U igru nije ulazio Feliks Osei, koji se oporavlja od povrede zadobijene u prvoj pripremnoj utakmici u Medulinu.

Tim iz Bijeljine narednu utakmicu igra u utorak 27. januara protiv makedonskee ekipe Baškimi.

Radnik je prvi dio sezone završio na sedmom mjestu, sa 21 bodom, a prvu ligašku utakmicu u 2026. godini odigraće 7. februara protiv Sarajeva na Koševu.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Radnik Bijeljina Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC