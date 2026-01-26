Radnik slavio u drugom pripremnom meču u Medulinu

U drugoj pripremnoj utakmici u Medulinu, bijeljinski Radnik je zabilježio prvu pobjedu.

Izvor: Facebook/FK Radnik Bijeljina

Nakon poraza od ekipe Opatije (1:2), semberski klub je savladao istim rezultatom Karlovac 1919.

Golove za Radnik postigli su bili Nigerijac Antoan Ijoma i Emanuel Črnko.

U današnjoj utakmici su nastupali: Marković D. (70' Trako), Marković A. (70' Dimitrić), Spaić (70' Markovina), Đurić (70' Ćosić), Vuković L. (70' Radović), Cvjetinović (30' Čamsedin (70' Karjašević)), Klenpić (70' Lauš), Krstić(45' Vuković M. (70' Črnko)), Gorzi (70' Hrvanović), Ijoma (70' Teodorović), Konate (70' Faraž).

U igru nije ulazio Feliks Osei, koji se oporavlja od povrede zadobijene u prvoj pripremnoj utakmici u Medulinu.

Tim iz Bijeljine narednu utakmicu igra u utorak 27. januara protiv makedonskee ekipe Baškimi.

Radnik je prvi dio sezone završio na sedmom mjestu, sa 21 bodom, a prvu ligašku utakmicu u 2026. godini odigraće 7. februara protiv Sarajeva na Koševu.

(MONDO)