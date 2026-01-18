Igrači Radnika otputovali na pripreme u Medulin: Pred Bijeljincima četiri kontrolne utakmice

Radnik će se za drugi dio sezone pripremati u Hrvatskoj.

Fudbaleri Radnika otputovali su danas u Medulin, gdje će obaviti glavni dio priprema za proljećni dio sezone.

U Medulinu će igrači bijeljinskog premijerligaša odigrati četiri kontrolne utakmice, a prva je zakazana za 21. januar, kada će izabranici Duška Vraneševića odmjeriti snage sa Opatijom. Tri dana kasnije, Radnik će se sastati sa Koperom, dok su posljednja dva rivala Karlovac (26. januar) i Baškimi (27. januar).

Na pripreme su otputovali: Trako, D. Marković, Papić, Dimitrić, A. Marković, Čemsedin, Markovina, Ćosić, Đurić, Spaić, Radović, L. Vuković, Karjašević, Feliks Osei, Črnko, Lauš, Krstić, Klenpić, Cvjetinović, Gorzi, Hrvanović, Faraž, Konate, Teodorović, Ijoma i M. Vuković.

Radnik je prvi dio sezone završio na sedmom mjestu, sa 21 bodom, a prvu ligašku utakmicu u 2026. godini odigraće 7. februara protiv Sarajeva na Koševu.

