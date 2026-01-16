Iz Veleža u Radnik: Splićanin pojačao Bijeljince

Tino Blaž Lauš novi je igrač Radnika.

Izvor: FK Radnik Bijeljina

Dosadašnji prvotimac Veleža Tino Blaž Lauš novi je igrač Radnika, saopštio je večeras bijeljinski klub.

Lauš je ove zime završio drugi mandat u dresu mostarskog kluba, nastupajući za Velež od ljeta 2024. godine. Prvi put je u klubu bio u prvoj polovini 2023. godine, došavši na pozajmicu iz Hajduka.

Rođen je 17. marta 2001. godine u Splitu, a na Poljudu je i počeo igračku karijeru, tokom koje je nastupao i za Istru, Koper i Posušje.

Ove sezone je nastupio na 9 utakmica u Premijer ligi BiH, postigavši jedan pogodak. Do sada je odradio 66 mečeva u bh. eliti, uz pet pogodaka i sedam asistencija.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)