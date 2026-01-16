logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Iz Veleža u Radnik: Splićanin pojačao Bijeljince

Iz Veleža u Radnik: Splićanin pojačao Bijeljince

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Tino Blaž Lauš novi je igrač Radnika.

Tino Blaž Lauš novi igrač Radnika Izvor: FK Radnik Bijeljina

Dosadašnji prvotimac Veleža Tino Blaž Lauš novi je igrač Radnika, saopštio je večeras bijeljinski klub.

Lauš je ove zime završio drugi mandat u dresu mostarskog kluba, nastupajući za Velež od ljeta 2024. godine. Prvi put je u klubu bio u prvoj polovini 2023. godine, došavši na pozajmicu iz Hajduka.

Rođen je 17. marta 2001. godine u Splitu, a na Poljudu je i počeo igračku karijeru, tokom koje je nastupao i za Istru, Koper i Posušje.

Ove sezone je nastupio na 9 utakmica u Premijer ligi BiH, postigavši jedan pogodak. Do sada je odradio 66 mečeva u bh. eliti, uz pet pogodaka i sedam asistencija.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tino Blaž Lauš fudbal FK Radnik Bijeljina Premijer liga BiH transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC