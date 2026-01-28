logo
Još jedan novajlija u Radniku: Ivan Nikolov stigao u Bijeljinu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Makedonski internacionalac nakon dvije i po godine napustio danski fudbal.

Ivan Nikolov Izvor: Promo/FK Radnik Bijeljina

Novi fudbaler bijeljinskog Radnika je Ivan Nikolov, 23-godišnji makedonski internacionalac, koji je u prethodne dvije i po godine igrao u Danskoj.

Ovaj centralni vezni fudbaler rođen je 17. februara 2002. godine u Štipu. U Makedoniji je, nakon nastupa u omladinskim selekcijama Bregalnice, igrao za Breru i Vardar, zatim se vratio u Bregalnicu, odakle se na ljeto 2023. otisunuo u Dansku. Tamo je nosio dres ekipe Sondrjiske, jedno vrijeme proveo je i na pozajmici u Vendsiselu, a od početka januara je slobodan igrač.

Takođe, prošao je i sve mlađe selekcije Makedonije, za U21 reprezentaciju upisao je 22 nastupa, dok je je jednu utakmicu odigrao i za A tim Makedonije.

FK Radnik Bijeljina transferi Premijer liga BiH

