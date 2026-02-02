logo
Široki Brijeg se pojačao 4 dana pred prvenstvo: Na Pecaru stigao bivši omladinac Osijeka

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Mihael Klepač došao u Široki Brijeg.

Mihael Klepač novi igrač Širokog Brijega Izvor: NK Široki Brijeg

Fudbaleri Širokog Brijega otvoriće nastavak sezone u Premijer ligi BiH. Tim sa Pecare će gostovati Rudar Prijedoru (petak, 16.00), a u taj meč ulazi pojačan za još jednog igrača.

U klub iz Hercegovine dolazi krilni napadač Mihael Klepač (1997.), koji je bez kluba od ljeta prošle godine, kada je stavio tačku na epizodu u malteškim Hamrun Spartansima. Na Maltu je stigao početkom 2025. godine, odigravši samo sedam utakmica u proljećnom dijelu sezone.

Klepač je, inače, već igrao za jedan klub u Bosni i Hercegovini. Bio je to Željezničar, čije je boje branio u proljećnom dijelu sezone 2018-19, nastupivši samo četiri puta za tim sa Grbavice.

Nosio je tokom omladinskih dana dres Osijeka, nakon čega je u Hrvatskoj nastupao i za Varaždin i Rudeš. Po odlasku iz Sarajeva, boravio je i u Sloveniji (Aluminij, Mura), Švajcarskoj (Iverdon) i Uzbekistanu (Olmalik).

(mondo.ba)

