Široki Brijeg se pojačao 4 dana pred prvenstvo: Na Pecaru stigao bivši omladinac Osijeka

Mihael Klepač došao u Široki Brijeg.

Izvor: NK Široki Brijeg

Fudbaleri Širokog Brijega otvoriće nastavak sezone u Premijer ligi BiH. Tim sa Pecare će gostovati Rudar Prijedoru (petak, 16.00), a u taj meč ulazi pojačan za još jednog igrača.

U klub iz Hercegovine dolazi krilni napadač Mihael Klepač (1997.), koji je bez kluba od ljeta prošle godine, kada je stavio tačku na epizodu u malteškim Hamrun Spartansima. Na Maltu je stigao početkom 2025. godine, odigravši samo sedam utakmica u proljećnom dijelu sezone.

Klepač je, inače, već igrao za jedan klub u Bosni i Hercegovini. Bio je to Željezničar, čije je boje branio u proljećnom dijelu sezone 2018-19, nastupivši samo četiri puta za tim sa Grbavice.

Nosio je tokom omladinskih dana dres Osijeka, nakon čega je u Hrvatskoj nastupao i za Varaždin i Rudeš. Po odlasku iz Sarajeva, boravio je i u Sloveniji (Aluminij, Mura), Švajcarskoj (Iverdon) i Uzbekistanu (Olmalik).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)