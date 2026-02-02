Nastavlja se Premijer liga BiH: Lider ide u Vrapčiće, branilac titule dočekuje Slogu

Premijerligaško takmičenje biće nastavljeno mečevima 20. kola.

Izvor: Promo/NK Široki Brijeg

Nakon dvomjesečne zimske pauze, Premijer liga BiH biće nastavljena krajem ove sedmice utakmicama 20. kola.

Predstojeća premijerligaška runda igraće se tri dana, od petka do nedjelje, a posljednjeg radnog dana biće odigrana tri meča. Prvi će na teren igrači Rudar Prijedora i Širokog Brijega (16.00), nakon čega se igraju dueli Zrinjski – Sloga Meridian (18.00) i Sarajevo – Radnik (20.00).

Subota je rezervisana za derbi kola, susret Veleža i Borca (18.30), dok se drugog dana vikenda sastaju Posušje i Željezničar (13.00).

U nastavak sezone kao lider ulazi banjalučki Borac, koji je u prvom dijelu seozne, tokom 19 kola, skupio 43 boda, tri više od branioca titule Zrinjskog.

Riječ je praktično o jedinim konkurentima za titulu, s obzirom na to da trećeplasirano Sarajevo ima 29 bodova, dok je četvrtoplasirani Velež sa 28.

Na petom mjestu je Željezničar sa 25, slijede Široki Brijeg (23), Radnik (21) i Sloga Meridian (19), dok su u zoni ispadanja Posušje i Rudar Prijedor, koji na svom kontu imaju po 15 bodova.

PREMIJER LIGA BiH – 20. kolo

Petak (6. februar):

Rudar Prijedor – Široki Brijeg (16.00)

Zrinjski – Sloga Meridian (18.00)

Sarajevo – Radnik (20.00)

Subota (7. februar):

Velež – Borac (18.30)

Nedjelja (8. februar):

Posušje – Željezničar (13.00)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)