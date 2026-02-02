Nastavlja se Premijer liga BiH: Lider ide u Vrapčiće, branilac titule dočekuje Slogu

Premijerligaško takmičenje biće nastavljeno mečevima 20. kola.
Nakon dvomjesečne zimske pauze, Premijer liga BiH biće nastavljena krajem ove sedmice utakmicama 20. kola.
Predstojeća premijerligaška runda igraće se tri dana, od petka do nedjelje, a posljednjeg radnog dana biće odigrana tri meča. Prvi će na teren igrači Rudar Prijedora i Širokog Brijega (16.00), nakon čega se igraju dueli Zrinjski – Sloga Meridian (18.00) i Sarajevo – Radnik (20.00).
Subota je rezervisana za derbi kola, susret Veleža i Borca (18.30), dok se drugog dana vikenda sastaju Posušje i Željezničar (13.00).
U nastavak sezone kao lider ulazi banjalučki Borac, koji je u prvom dijelu seozne, tokom 19 kola, skupio 43 boda, tri više od branioca titule Zrinjskog.
Riječ je praktično o jedinim konkurentima za titulu, s obzirom na to da trećeplasirano Sarajevo ima 29 bodova, dok je četvrtoplasirani Velež sa 28.
Na petom mjestu je Željezničar sa 25, slijede Široki Brijeg (23), Radnik (21) i Sloga Meridian (19), dok su u zoni ispadanja Posušje i Rudar Prijedor, koji na svom kontu imaju po 15 bodova.
PREMIJER LIGA BiH – 20. kolo
Petak (6. februar):
Rudar Prijedor – Široki Brijeg (16.00)
Zrinjski – Sloga Meridian (18.00)
Sarajevo – Radnik (20.00)
Subota (7. februar):
Velež – Borac (18.30)
Nedjelja (8. februar):
Posušje – Željezničar (13.00)
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!
(mondo.ba)