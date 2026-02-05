Radnik dobio novog kapitena: Produžio ugovor i preuzeo traku pred put na "Koševo"

Fudbalski klub Radnik iz Bijeljine saopštio je uoči nastavka sezone u Premijer ligi BiH da je imenovao novog kapitena.
U pitanju je Danilo Teodorović, koji će s kapitenskom trakom voditi tim u proljećnom dijelu sezone.
Prethodno produžio ugovor sa semberskim klubom do 31. maja 2027. godine, a do sada je u plavom dresu odigrao 44 utakmice, postigao 13 golova i upisao četiri asistencije.
Osim novog kapitena, imenovani su i njegovi zamjenici - mladi Božidar Dimitrić i povratnik u Radnik Slaviša Radović.
Takođe, Semberci su produžili saradnju i sa Emanuelom Črnkom do 31. maja 2027. godine.
Hrvatski vezista je u bijeljinskom dresu odigrao 19 utakmica, postigao tri gola uz jednu asistenciju.
Bijeljinska ekipa će u petak početi proljećni dio sezone i to gostovanjem fudbalerima Sarajeva na "Koševu", a utakmica je na rasporedu od 20 časova.
Standings provided by Sofascore
(MONDO)