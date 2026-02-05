logo
Radnik dobio novog kapitena: Produžio ugovor i preuzeo traku pred put na "Koševo"

Radnik dobio novog kapitena: Produžio ugovor i preuzeo traku pred put na "Koševo"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbalski klub Radnik iz Bijeljine saopštio je uoči nastavka sezone u Premijer ligi BiH da je imenovao novog kapitena.

Danilo Teodorović novi kapiten FK Radnik Bijeljina Izvor: Facebook/FK Radnik Bijeljina

U pitanju je Danilo Teodorović, koji će s kapitenskom trakom voditi tim u proljećnom dijelu sezone.

Prethodno produžio ugovor sa semberskim klubom do 31. maja 2027. godine, a do sada je u plavom dresu odigrao 44 utakmice, postigao 13 golova i upisao četiri asistencije.

Osim novog kapitena, imenovani su i njegovi zamjenici - mladi Božidar Dimitrić i povratnik u Radnik Slaviša Radović.

Takođe, Semberci su produžili saradnju i sa Emanuelom Črnkom do 31. maja 2027. godine.

Hrvatski vezista je u bijeljinskom dresu odigrao 19 utakmica, postigao tri gola uz jednu asistenciju.

Bijeljinska ekipa će u petak početi proljećni dio sezone i to gostovanjem fudbalerima Sarajeva na "Koševu", a utakmica je na rasporedu od 20 časova.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Tagovi

FK Radnik Bijeljina Premijer liga BiH FK Sarajevo

