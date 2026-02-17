logo
Sud donio odluku o tužbi za strimovanje mečeva: Španska liga se hitno oglasila i otkrila detalje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Španska liga Primera podnijela je tužbu protiv strimova i nelegalnog prenošenja utakmica i sud je donio presudu u njihovu korist

Kamp Nou, Barselona Izvor: Revierfoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Španska Primera podnijela je tužbu i dobila željenu presudu na sudu protiv strimovanja. Da pojasnimo, La Liga je podnijela tužbu pred španskim sudom protiv "NordVPN" i "ProtonVPN" i tvrdila da je to tehnologija kojom se služe fanovi širom svijeta da zaobiđu pravila i da besplatno gledaju mečeve najjače španske lige.

"Sud u Kordobi je prepoznao da postoji odgovornost spomenutih tehnoloških posrednika i sada će obje kompanije morati da sprovedu sve neophodne mjere kako bi bile vidljive tačne IP adrese klijenata. Ilegalno prenošenje audio-vizuelnog sadržaja je zabranjeno i ova mjera je donijeta bez prava na žalbu. Provajderi VPN tehnologije spadaju u zakon o Evropskim digitalnim servisima i moraju da urade sve kako bi ovakve stvari spriječile", navodi se u saopštenju objavljenom na zvaničnom sajtu La Lige.

Naglasili su da VPN služi kako bi se zaobišao sistem i unijele lažne geografske koordinate i tako gledali mečevi sa drugih lokacija i pored zabrana.

"VPN sistem se reklamira tako što navodi da je 'sistem sjajan u zaobilaženju restrikcija i veoma efektan'. Na taj način mijenja geografsku lokaciju i omogućuje ljudima pristup zaštićenim prenosima na ilegalan način. Ovakva odluka je jedna od prvih donijetih u svijetu i pravimo prve korake ka sprečavanju prevara i zaštiti prava", zaključuje se u saopštenju.

