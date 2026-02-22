logo
Velika gužva pri vrhu Serije A: Roma iskoristila poraz Napolija, "vučica" na trećem mjestu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Dugo se Roma mučila, ali je na kraju očekivano slavila protiv Kremonezea.

Nikolo Pizili Izvor: ErreRoberto/Shutterstock

Mučila se Roma, ali je na kraju ipak savladala Kremoneze i probila se na treće mjesto Serije A - 3:0 (0:0).

Odolijevalu su gosti nekih sat vremena, a onda je domaći tim konačno proradio. I to dva puta nakon kornera. Nije tim Đan Pjera Gasperinija briljirao ove sezone kod prekida, postigla je "vučica" do večeras samo dva gola na taj način, a sada još dva.

Prvo je u 59. minutu Lorenco Pelegrini centrirao iz kornera, a Brajan Kristante sjajno pogodio glavom, da bi u 77. minutu Evan N'Dika iskoristio ubacivanje Nila el Ajnauija, takođe iz ugla, te na asistenciju Kristantea postigao gol za 2:0. Konačnih 3:0 u 86. minutu postavio je Nikolo Pizili.

Ovim trijumfom rimski tim se bodovno izjednačio sa Napolijem na trećoj poziciji, ali je zbog bolje gol-razlike trenutno ispred aktuelnog šampiona, koji je danas poražen od Atalante.

Inter je najviše profitirao u 26. kolu Serije A, pa "nerazuri" sada imaju čak deset bodova više od drugoplasiranog Milana, a 14 više od Rome i Napolija, koji trenutno zatvaraju krug ekipa koje drže mjesta koja vode u Ligu šampiona.

U narednom kolu izuzetno važan meč igraće Roma i Juventus, prvog dana marta, ponovo na "Olimpiku".



Tagovi

Serija A Roma Kremoneze

