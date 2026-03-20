Veljko Paunović vratio još jednog otpisanog: Rekao da neće igrati dok je Piksi Stojković selektor Srbije

Veljko Paunović vratio još jednog otpisanog: Rekao da neće igrati dok je Piksi Stojković selektor Srbije

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Poslije braće Milinković-Savić, još jedan igrač želi ponovo da nosi dres Srbije.

milan gajic se vraca u reprezentaciju srbije Izvor: MN PRESS

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović nastavlja sa vraćanjem igrača koji nisu igrali kod Dragana Stojkovića Piksija iz različitih razloga. Najveća vijest je svakako povratak braće Milinković-Savić, ali poziv će u budućnosti dobijati i aktuelni igrač CSKA iz Moskve Milan Gajić.

"Dok je Dragan Stojković Piksi selektor, neću igrati za reprezentaciju", rekao je iskusni desni bek, a sada će obnoviti saradnju sa trenerom sa kojim se popeo na krov svijeta. Gajić je bio dio tima koji se okitio titulom svjetskog šampiona na Novom Zelandu i vrlo dobro poznaje Paunovićevu filozofiju.

Zašto je Gajić "sklonjen"?

Kako je jednom prilikom rekao Gajić, sklonjen je poslije meča sa Rusijom kada je dobio crveni karton, poslije čega je Piksi prestao da ga zove iako je srpska reprezentacija imala problema i na desnom i na lijevom boku.

"Čini mi se da sam imao priliku da se učvrstim u reprezentaciji kada je bila utakmica protiv Rusije. Ne bih rekao da sam tada odigrao loše, jednostavno se desio taj nesrećni trenutak sa crvenim kartonom. Očigledno je da je poslije toga stručni štab donio odluku u vezi sa mojim pozivanjem u reprezentaciju. To su samo moja nagađanja, nadam se da griješim. Ali, ja poštujem odluku stručnog štaba",  rekao je Gajić.

"Da, odigrao sam par mečeva za reprezentaciju, ostvario sam svoj san, jer nastupiti za nacionalni tim svoje zemlje - san je svakog fudbalera. Uvijek je prijatno gledati kako cijela zemlja navija za tebe. A kada obučeš dres sa grbom nacionalnog tima, javljaju se lijepa osjećanja".

Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

