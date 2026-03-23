MUP Zapadnohercegovačkog kantona: Navijači Željezničara napali policajaca u Širokom Brijegu, jedna osoba uhapšena

Nakon nedjeljnih incidenata na "Pecari", gdje su se navijači Željezničara sukobili sa policijom, uslijedilo je i saopštenje policije Zapadnohercegovačkog kantona.

Tuča navijača Želje sa policijom na meču 26. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine u Širokom Brijegu uzburkala je strasti.

Tim povodom oglasili su se i klubovi, sarajevski i širokobriješki, kao i Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, a sada je saopštenje poslala i policija Zapadnohercegovačkog kantona/županije.

Saopštenje povodom događaja na Pecari prenosimo u cijelosti.

"Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke obavještava javnost da je dana 22. marta 2026. godine, tokom odigravanja fudbalske utakmice između NK Široki Brijeg i FK Željezničar na stadionu Pecara, došlo do narušavanja javnog reda i mira.

Do incidenta je došlo nakon što su navijači Željezničara istakli transparent čiji sadržaj, prema procjeni Povjerenika za bezbjednost i delegata, nije bio u skladu sa pravilima organizatora takmičenja, te su se oglušili o višestruka upozorenja službenih lica da isti uklone.

Na zahtjev povjerenika za bezbjednost utakmice i delegata, susret je privremeno prekinut.

Nakon toga došlo je do eskalacije situacije, uključujući fizički napad navijača FK Željezničar na policijskog službenika, kao i pokušaj pružanja otpora prilikom postupanja policije.

Policijski službenici su, postupajući u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, preduzeli mjere uspostavljanja javnog reda i mira te stavili situaciju pod kontrolu. Tom prilikom izvršeno je pražnjenje tribine sa gostujućim navijačima, koji su organizovano pod policijskom pratnjom ispraćeni sa stadiona, smješteni u autobuse i ispraćeni uz pratnju MUP-a Kantona Sarajevo koji su im bili pratnja i u dolasku na utakmicu. Nakon toga utakmica je nastavljena.

Uprava policije MUP-a ŽZH ističe da je jedna osoba lišena slobode, te će svi ostali učesnici u incidentima biti identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom. Povodom naknadnih reakcija u javnom i političkom prostoru, MUP ŽZH naglašava da svoje aktivnosti sprovodi isključivo u skladu sa zakonom i važećim propisima, bez bilo kakvog uticaja političkih interpretacija ili pritisaka", saopšteno je iz policije.

Podsjetimo, utakmica je završena neriješeno 1:1. Poveli su gosti iz Sarajeva golom Kolina Sedorfa, dok je bod domaćinu osigurao Matej Senić.

