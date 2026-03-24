"Niko ne upire prstom ni u koga": Fudbaler Partizana otkrio šta se dešava u svlačionici crno-bijelih

Mladi Bogdan Kostić osvrnuo se na situaciju u timu poslije novog kiksa u Superligi Srbije.
Mladi fudbaler Partizana Bogdan Kostić na pravi način je iskoristio šansu koja mu se ukazala u Humskoj i živi dječački san. Čvrsto je fokusran na teren i ne dotiču ga sporedne stvari koje bi mogle da naruše atmosferu u svlačionici. Crno-bijeli su imali nekoliko kikseva u posljednje vrijeme i strepe i za drugu poziciju u domaćem prvenstvu.
Mladi krilni napadač je počeo svoju fudbalsku priču u Borcu iz Čačka, malo je "lutao" dok nije dobio šansu da zaigra za srpskog velikana.
"Počeo sam da treniram fudbal u Borcu iz Čačka sa četiri, pet godina, kako bih imao neku aktivnost. Zatim sam igrao u ŠK Gaučosi, pa sam zbog društva prešao u Kikser iz Kraljeva. U Borcu sam trenirao zajedno sa Nemanjom Trifunovićem i Jovanom Miloševićem, doduše, oni su malo stariji od mene, ali poznajem ih još sa fudbalskih početaka", rekao je u emisiji "Priče iz svlačionice".
Ubrzo je pokazao veliki talenat u mlađim kategorijama Partizana i otad njegova karijera kreće uzlaznom putanjom.
"Odigrao sam mnogo utakmica u mlađim kategorijama, ali izdvojio bih derbi kod Nikole Jovanića u mlađim kadetima, tada sam postigao prvi gol protiv vječitog rivala."
U crno-bijelom dresu je debitova u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Ipak, duel sa AEK-om iz Larnake mu nije ostao u lijepom sećanju, pošto je bio jedan od tragičara.
"Želio sam da izvedem penal među prvih pet, ali šef Blagojević je odlučio ko će šutirati, pa sam tek ostao šesti, sedmi. Gađao sam po desnoj strani, golman se nije bacio na vrijeme, kao što sam očekivao, i odbranio je penal. Međutim, brzo sam to ostavio iza sebe, jer je veoma brzo došla utakmica protiv Oleksandrije."
Pobjednički mentalitet pokazao je već u narednom duelu i postigao pogodak protiv Ukrajinaca. "Nisam znao da ću da počnem taj meč, sletjeli smo u Poljsku, Lazar Tomić me je zvao na sastanak, Janis Karabeljov je bio bolestan i očekivao sam da će da mi kaže da ću da igram veznog, ali rekao mi je da počinjem na krilu. Što se tiče gola, često to radimo na treninzima, pa već uđe u naviku."
Atmosfera u timu
"Niko ne upire prstom ni u koga": Fudbaler Partizana otkrio šta se dešava u svlačionici crno-bijelih
Partizan je jako loše otvorio proljećni dio sezone, došlo je do nove smjene trenera, ali po riječima mladog asa, u svlačionici ne postoji nikakvih problema.
"Svašta se piše i nema potrebe da remetimo naš mir. U svlačionici je dobra atmosfera, čak i kad smo gubili utakmice, uvijek smo se držali zajedno, niko nikada nije upirao prstom i nije dolazilo do konflikta", rekao je Kostić.
Crno-bijeli imaju jako mlad tim i od početka sezone je malo ko vjerovao da mogu da naprave iznenađenje.
"Motiviše me što su svi protiv nas, još od početka sezone svi su digli ruke od nas, svima smo bili autsajderi. Najveći motiv mi je kad nas svi otpišu."
Kostić je otkrio ko mu je najveća podrška u karijeri. "Naravno, najveća podrška van kluba mi je porodica i najbliži krug prijatelja, oni su uvijek bili uz mene bez obzira na okolnosti. U klubu smo svi kao jedna velika porodica i svi smo podrška jedni drugima, tako da ne bih mogao nekog da izdvojim."
U svlačionici su to veterani Zdjelar i Mtrović. "Mnogo nam znači iskustvo Stefana Mitrovića i Saše Zdjelara. Sale je sve ovo prošao, bio kapiten Partizana, prošao je top nivo i sada je došao da nam pomogne. I prije toga su bili Natho, Marko Milošević, ali bila su samo dva-tri iskusna igrača, a sada su na to došli još Mitrović i Zdjelar. Pričaju sa svima, daju savjete i znače kako na terenu, tako i van njega."
