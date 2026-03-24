FS BiH će kazniti delegata nakon prekida meča u Širokom Brijegu!

Dragan Šutvić
Bh. kuća fudbala oglasila se novim saopštenjem.

FS BiH će kazniti delegata nakon incidenata u Širokom Brijegu

Nakon jučerašnjeg, Fudbalski savez BiH oglasio se danas novim saopštenjem po pitanju incidenata na meču između Širokog Brijega i Željezničara, koji je bio prekinut dvadesetak minuta prije kraja.

Kako je navedeno iz bh. kuće fudbala, nakon svega će biti sankcionisan delegat iz Mostara Renato Buhić, zbog "materijalnih propusta u radu".

Možda će vas zanimati

"Na današnjoj sjednici Komiteta za takmičenje FS BiH obavljena je analiza rada delegata na utakmicama 26. kola WWIN lige BiH uz poseban akcenat na utakmicu u Širokom Brijegu između NK Široki Brijeg i FK Željezničar Sarajevo. Izvršen je detaljan uvid u službeni izvještaj sa ove utakmice, uz poseban osvrt na zatražene dopunske izvještaje službenih lica. Nakon sveobuhvatne analize utvrđeno je da je delegat Renato Buhić napravio materijalne propuste u radu koji nisu u skladu sa Uputstvom o vršenju dužnosti delegata na utakmicama WWIN lige BiH. Zbog nesprovođenja odredbi propisanih ovim Uputstvom, kao i pogrešno utvrđenim procedurama u postupanju, delegat je prouzrokovao privremeno zaustavljanje utakmice nakon koje su uslijedili neredi na tribinama stadiona Pecara u Širokom Brijegu.

Dešavanja na stadionu, i evidentni propusti u organizaciji utakmice i/ili ponašanje domaćih i gostujućih navijača, će biti proslijeđeni na dalje postupanje Disciplinskoj komisiji FS BiH. Rad delegata na gore pomenutoj utakmici je od strane Komiteta za takmičenje FS BiH ocijenjen negativnom ocjenom, a isti će biti sakcionisan u skladu sa važećim propisima FS BiH. Ispravnost postupanja od strane ostalih službenih lica će biti analizirana od strane nadležnih komiteta", navedeno je iz FS BiH.

Podsjetimo, navijači Željezničara su u 70. minutu istakli transparent o tzv. reintegraciji Grbavice, nakon čega je arbitar Haris Halkić prekinuo meč i tražio da se ukloni. Navijači Željezničara to nisu učinili, ubačeno je nekoliko baklji na teren, nakon čega je uslijedila tuča pristalica sarajevskog kluba sa policijom.

Duel je nastavljen tek nakon što su navijači Željezničara napustili tribinu, a nadoknada je trajala čak 23 minuta.

Možda će vas zanimati

NK Široki Brijeg fudbal FK Željezničar FS BiH

