Partizanova djeca će doneti milione evra u Humsku

Fudbaleri Partizana sve cjenjeniji, što znači da će klub moći da zaradi milione na kraju sezone.

Fudbalski klub Partizan je u prethodnim prelaznim rokovima odolijevao interesovanju inostranih klubova za svoje najbolje igrače, iako su čelnici znali da to može da bude i kontraproduktivno. Crno-bijeli su odlučili da sačuvaju talentovanu generaciju u klubu i da fudbalerima omoguće da zajedno odrastu, što bi u budućnosti moglo da se ispostavi kao pravi potez.

Specijalizovani sajt "Transfermarkt", koji između ostalog analizira cijene fudbalera na globalnom tržištu, napravio je "apdejt" i ažurirao cifre koje bi Partizan mogao da zaradi od prodaje svojih fudbalera. Sedmorici fudbalera cijena je porasla, samo jedan igrač doživio je pad, a jedan prvotimac crno-bijelih prvi put je analiziran od strane ovog sajta.

Nakon napravljenih promjena koje se odnose na najtalentovanije igrače Partizana, u Humskoj ima razloga za optimizam. Njihova pregovaračka pozicija značajno će se popraviti na kraju sezone, kada će neki od igrača morati da napuste klub da bi se klupska kasa napunila, a finansijska situacija popravila pred novu sezonu.

Najvrijedniji igrač Partizana u ovom trenutku je Ognjen Ugrešić (19), kojem je cijena skočila sa 6.500.000 na 8.000.000 evra. Vezni fudbaler Partizana ujedno je i drugi najvrijedniji igrač u Superligi Srbije poslije Vasilija Kostova (18.000.000 evra), jer je ovim skokom pretekao nekoliko fudbalera Crvene zvezde - među kojima su Strahinja Eraković, Timi Maks Elšnik i Tomaš Hendel.

Vrijednost Vanje Dragojevića (20) sada je 6.000.000 evra, a ona je duplirana u odnosu na prethodni presjek. Nakon njega su na listi Nikola Simić (18) kojem je cijena skočila sa 4.000.000 na 5.000.000 evra, a zatim i Andrej Kostić (19) kojem je cijena sa 3.000.000 evra skočila na 5.000.000.

Nije se mijenjala vrijednost Milana Vukotića (3.500.000 evra), ali je on i dalje u vrhu. Peto mjesto među najskupljim igračima Partizana dijeli sa saigračem iz reprezentacije Crne Gore, pošto je vrijednost Milana Roganovića (20) sa 3.000.000 evra podignuta na 3.500.000 evra.

Za po 500.000 evra podignute su vrijednosti krilnih napadača Nemanje Trifunovića (21) i Bogdana Kostića (19). Iako je u prethodnom periodu bio povrijeđen, Trifunovićeva vrijednost skočila je sa 2.500.000 na 3.000.000 evra, dok je vrijednost Bogdana Kostića sa 1.500.000 skočila na 2.000.000 evra.

Gledajući samo presjek koji je sada napravljen, cijene fudbalera Partizana skočile su za čak 9.000.000 evra. Bilo bi mnogo lakše čelnim ljudima kluba iz Humske kada bi toliki novac zapravo imali u svojim rukama, ali stvari ne funkcionišu tako. Moraće pažljivo da analiziraju tržište u narednom periodu, a zatim tokom ljeta zarade ogroman novac i unesu stabilnost u crno-bijeli tabor.

Tržišna cijena pala je jedino Gajasu Zahidu, koji je tokom ove sezone imao mnogo problema u crno-bijelom taboru. Norvežanin je bio i povrijeđen i precrtan, oporavljao se i vraćao, a pitanje je kakvu će minutažu i koliku ulogu u timu imati do kraja takmičarske godine. Sa druge strane, "Transfermarkt" je prvi put upisao cijenu talentovanom lijevom beku Stefanu Petroviću, koji je nakon sedam odigranih utakmica ovog proljeća procijenjen na 300.000 evra.

