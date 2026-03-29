Horor na kultnom stadionu "Asteka": Navijač poginuo pred Svjetsko prvenstvo u fudbalu

Autor Bojan Jakovljević
Na stadionu na kome će biti otvoreno Svjetsko prvenstvo 2026. godine u fudbalu došlo je do tragedije. "Asteka" se vratio na neslavan način, uz pogibiju navijača.

Stadion Asteka Izvor: Mauricio Salas Franco/Shutterstock

Jedan navijač poginuo je uoči utakmice Meksika i Portugala koja se prethodne noći održala na obnovljenom stadionu "Asteka" u Meksiko Sitiju. Sve se dogodilo inače na dan ponovnog otvaranja kultnog stadiona na kome će se igrati utakmice predstojećeg Svjetskog prvenstva u fudbalu.

Šta se tačno dogodilo? Navijač je pokušao da preskoči sa lože na drugom nivou, na onu koja je na prvom. Penjao se spoljnim dijelom konstrukcije i izgubio balans, poslije čega je pao u prizemlje i tamo je pronađen mrtav.

Prema izvještajima meksičkih vlasti, navijač je bio pod uticajem alkohola, a uprkos tragediji - meč je odigran i na njemu nije bilo postignutih golova, mada je bilo "vatre" u duelima, tako da su gledaoci na krcatim tribinama mogli da uživaju u dobrom fudbalu učesnika Mundijala.


Danas stadion Asteka inače nosi ime "Stadion Banorte", zbog sponzora. Stadion je inače izgrađen davne 1966. godine i na njemu su se ranije igrala još dva Svjetska prvenstva - 1970. i 1986. godine.

U međuvremenu je ponovo rekonstruisan i u posljednji čas su završeni građevinski radovi koje je organizator najavio. Takođe, na ovom stadionu će biti i ceremonija otvaranja Svjetskog prvenstva (11. juna), kada će Meksiko dočekati Južnoafričku Republiku, baš kao prije 16 godina kada smo gledali prvi Mundijal u Africi.

Ko igra na Svjetskom prvenstvu 2026?

Svjetsko prvenstvo 2026. godine igra se od 11. juna do 11. jula i prvi put će na njemu igrati 48 reprezentacija, a evo ko će sve nastupiti u SAD, Meksiku i Kanadi:

  • Grupa A: Meksiko, Južna Afrika, Južna Koreja, UEFA Plej-of D
  • Grupa B: Kanada, UEFA Plej-of A, Katar, Švajcarska
  • Grupa C: Brazil, Maroko, Haiti, Škotska
  • Grupa D: SAD, Paragvaj, Australija, UEFA Plej-of C
  • Grupa E: Njemačka, Kurasao, Obala Slonovače, Ekvador
  • Grupa F: Holandija, Japan, UEFA Plej-of C, Tunis
  • Grupa G: Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland
  • Grupa H: Španija, Zelenortska Ostrva, Saudijska Arabija, Urugvaj
  • Grupa I: Francuska, Senegal, FIFA Plej-of 2, Norveška
  • Grupa J: Argentina, Alžir, Austrija, Jordan
  • Grupa K: Portugal, UEFA Plej-of 1, Uzbekistan, Kolumbija
  • Grupa L: Engleska, Hrvatska, Gana, Panama

