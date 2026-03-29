Horor na kultnom stadionu "Asteka": Navijač poginuo pred Svjetsko prvenstvo u fudbalu

Na stadionu na kome će biti otvoreno Svjetsko prvenstvo 2026. godine u fudbalu došlo je do tragedije. "Asteka" se vratio na neslavan način, uz pogibiju navijača.
Jedan navijač poginuo je uoči utakmice Meksika i Portugala koja se prethodne noći održala na obnovljenom stadionu "Asteka" u Meksiko Sitiju. Sve se dogodilo inače na dan ponovnog otvaranja kultnog stadiona na kome će se igrati utakmice predstojećeg Svjetskog prvenstva u fudbalu.
Šta se tačno dogodilo? Navijač je pokušao da preskoči sa lože na drugom nivou, na onu koja je na prvom. Penjao se spoljnim dijelom konstrukcije i izgubio balans, poslije čega je pao u prizemlje i tamo je pronađen mrtav.
Prema izvještajima meksičkih vlasti, navijač je bio pod uticajem alkohola, a uprkos tragediji - meč je odigran i na njemu nije bilo postignutih golova, mada je bilo "vatre" u duelima, tako da su gledaoci na krcatim tribinama mogli da uživaju u dobrom fudbalu učesnika Mundijala.
UPDATE: Tragic news from Estadio Azteca during Mexico vs Portugal… a fan has reportedly passed away after a fall between levels.— Peter (@PeterRewards)March 29, 2026
Danas stadion Asteka inače nosi ime "Stadion Banorte", zbog sponzora. Stadion je inače izgrađen davne 1966. godine i na njemu su se ranije igrala još dva Svjetska prvenstva - 1970. i 1986. godine.
U međuvremenu je ponovo rekonstruisan i u posljednji čas su završeni građevinski radovi koje je organizator najavio. Takođe, na ovom stadionu će biti i ceremonija otvaranja Svjetskog prvenstva (11. juna), kada će Meksiko dočekati Južnoafričku Republiku, baš kao prije 16 godina kada smo gledali prvi Mundijal u Africi.
Ko igra na Svjetskom prvenstvu 2026?
Svjetsko prvenstvo 2026. godine igra se od 11. juna do 11. jula i prvi put će na njemu igrati 48 reprezentacija, a evo ko će sve nastupiti u SAD, Meksiku i Kanadi:
- Grupa A: Meksiko, Južna Afrika, Južna Koreja, UEFA Plej-of D
- Grupa B: Kanada, UEFA Plej-of A, Katar, Švajcarska
- Grupa C: Brazil, Maroko, Haiti, Škotska
- Grupa D: SAD, Paragvaj, Australija, UEFA Plej-of C
- Grupa E: Njemačka, Kurasao, Obala Slonovače, Ekvador
- Grupa F: Holandija, Japan, UEFA Plej-of C, Tunis
- Grupa G: Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland
- Grupa H: Španija, Zelenortska Ostrva, Saudijska Arabija, Urugvaj
- Grupa I: Francuska, Senegal, FIFA Plej-of 2, Norveška
- Grupa J: Argentina, Alžir, Austrija, Jordan
- Grupa K: Portugal, UEFA Plej-of 1, Uzbekistan, Kolumbija
- Grupa L: Engleska, Hrvatska, Gana, Panama