Mladi fudbaler iz Gane ubijen u pucnjavi na klupski autobus

Nebojša Šatara
Mladi fudbaler iz Gane Dominik Frimpong (20) preminuo je nakon što su naoružani pljačkaši otvorili vatru na autobus njegovog tima Berekum Čelsija, dok su se vraćali sa utakmice.

Fudbalski savez Gane (GFA) izrazio je "duboki šok i ogromnu tugu" i uputio "iskreno saučešće" porodici 20-godišnjaka, saigračima i svima koji rade u klubu.

"Dominik je bio perspektivan mladi talenat čija posvećenost i strast prema igri oličavaju duh naše lige", naveli su iz GFA.

Prema saopštenju Berekum Čelsija, autobus tima se vraćao sa utakmice Premijer lige Gane u nedjelju, kada su ih napali "maskirani muškarci naoružani pištoljima i automatskim puškama".

Tim je bio na putu nakon gostujuće utakmice protiv Samarteksa u Samreboiju, kada su pljačkaši "blokirali put da spriječe prolazak", saopštio je klub.

"Počeli su da pucaju na naš autobus dok je vozač pokušavao da se vrati unazad. Igrači i osoblje su pobjegli u obližnje žbunje da se zaklone", saopšteno je iz kluba.

Osumnjičeni još nisu uhvaćeni, a istraga je u toku.

"Pozivamo da se preduzmu sve neophodne mjere kako bi pravda bila zadovoljena", saopštio je GFA i dodao da su u kontaktu sa nadležnim organima i klubom.

Savez je takođe najavio da će preispitati i ojačati sigurnosne mjere za klubove koji putuju na utakmice u Gani, kako bi se "spriječile ovakve tragične pojave u budućnosti".

Frimpong je u januaru došao na pozajmicu u Berekum Čelsi iz Aduane, prema izvještajima lokalnih medija i trebalo je da ostane u timu do kraja sezone. Postigao je dva gola na 13 nastupa.

