Notingem Forest izbjegao ispadanje iz Premijer lige: Het-trik heroja spriječio katastrofu u Engleskoj

Het-trik Morgana Gibs Vajta donio je Notingem Forestu pobjedu koja bi mogla da znači opstanak u Premijer ligi.

Iako se igrao "Mersisajd derbi" bitniji je bio premijerligaški meč Barnlija i Notingem Foresta, pogotovo kada je Barnli poveo. Kada je na samom isteku prvog poluvremena Fleming pogodio za 1:0 djelovalo je da bi nekadašnji prvak Evrope mogao da ode na korak od ispadanja, ali to se nije desilo.

Za to se postarao Morgan Gibs Vajt koji je sa tri gola preokrenuo meč i donio sva tri boda Forestu. Prvo je pogodio u 62. minutu, zatim je u 69. dao spektakularan gol iz voleja na asistenciju Hačinsona, da bi na dodavanje Jejtsa pogodio u 77. minutu.

Na kraju to nije bilo sve pošto je u samom finišu meča Igor Žezus koji je ušao sa klupe umjesto Bakve na startu drugog poluvremena na dodavanje Domingeza pogodio za 4:1.

Nakon ove pobjede Forest ima 36 bodova i na pet bodova je više od Totenhema koji je u zoni ispadanja, a na četiri od Vest Hema i djeluje da je ekipa koja se još uvijek bori za evropski trofej na samo korak od opstanka na pet kola do kraja. Izgleda da će neko od londonskih velikana u Čempionšip.







