Juventus je u najboljoj formi u Seriji A: "Stara dama" učvrstila poziciju koja vodi u Ligu šampiona

Juventus koristi kikseve rivala u borbi za Ligu šampiona.

Napoli i Komo u ključnoj fazi sezone ne igraju najbolje, Milan se nekako drži, a sve to koristi Juventus, pa je "stara dama" u odličnoj poziciji za plasman u Ligu šampiona.

Tim Lućana Spaletija u sjajnoj je formi, najboljoj od svih klubova u Seriji A, pa je nakon pet pobjeda na posljednjih šest mečeva (uz jedan remi) stigao do pet bodova prednosti u odnosu na petoplasirani Komo, dok su Milan i Napoli, drugoplasirani i trećeplasirani tim prvenstva, udaljeni sada samo tri koraka.

U izuzetno važnom meču u borbi za mjesta koja garantuju Ligu šampiona, Juventus je savladao Bolonju 2:0 (1:0). Vodeći gol viđen je već u drugom minutu, kada je mrežu gostiju zatresao Džonatan Dejvid, a konačnih 2:0 u 57. minutu postavio je Kefren Tiram.

Bio je to 18. trijumf "bjankonera" u sezoni, koji će u narednom kolu u goste Milanu. Duel sa "San Siru" mogao bi biti ključan za rasplet situacije u vrhu tabele Serije A.

Oproštaj od Maningera

Tužan je bio početak večerašnjeg susreta u Torinu. Odata je počast bivšem čuvaru mreže Juventusa Aleksu Maningeru (48), koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći u Austriji.



