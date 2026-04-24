"Rudari" čekaju duele sa direktnim konkurentima - slijedi put u Bijeljinu: "Moramo da budemo na maksimumu!"

Trener Rudar Prijedora Perica Ognjenović obratio se novinarima pred gostujući susret sa Radnikom (subota, 18.30).

Pred fudbalerima Rudar Prijedora su dva ključna ispita u borbi za opstanak u Premijer ligi BiH.

Izabranici Perice Ognjenovića odmjeriće, u narednih 180 prvenstvenih minuta, snage sa dva direktna konkurenta. U subotu uveče (18.30) gostovaće Radniku, koji trenutno ima četiri boda više od Prijedorčana koji su na posljednjoj poziciji, nakon čega će krajem sljedeće sedmice uslijediti domaći susret sa timom Posušja, koji je "rudarima" odmakao šest koraka.

Jasno je da ekipa iz grada na Sani mora da mobiliše sve snage, pogotovo nakon bolnog poraza u proplom kolu, kada je Željezničar u posljednjim sekundama odnio sva tri boda iz Prijedora (0:1).

"Nakon svake utakmice analiziramo i dobre i loše stvari. Svjesni smo da moramo dalje. Zatvorili smo to poglavlje i fokus je u potpunosti na narednom meču. U ovom formatu smo igrali više puta i ekipe se veoma dobro poznaju. Ne očekujem neka velika iznenađenja. Promjene su moguće kroz sastav i pristup, ali suštinski svi znamo šta možemo da očekujemo jedni od drugih", rekao je Ognjenović pred put u Bijeljinu, dodavši:

"Svaka utakmica je priča za sebe. Moramo da odigramo na maksimumu ako želimo do bodova. Vjerujemo da možemo do pozitivnog rezultata."

PREMIJER LIGA BiH – 30. kolo

Subota (25. april):

Radnik – Rudar Prijedor (18.30)

Željezničar – Velež (20.45)

Nedjelja (26. april):

Borac – Sloga Meridian (17.30)

Široki Brijeg – Zrinjski (19.30)

Posušje – Sarajevo (19.45)

