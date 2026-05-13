Preminuo bivši napadač Crvene zvezde: Osvajao titule na "Marakani", morao da ode zbog Miljana Miljanića

Preminuo je Selimir Sele Milošević.
Bivši dugogodišnji fudbaler Crvene zvezde Selimir Sele Milošević preminuo je u 87. godini, objavio je "Glas Podrinja". Rođeni Šapčanin i za mnoge jedan od najboljih igrača iz tog grada nosio je dres crveno-bijelih od 1954. sve do 1966, kada je otišao u Ameriku i nastupao za Oukland Kliperse, poslije toga za pariski Red Star i na kraju karijere za Radnički Kragujevac, u sezoni 1971/72.
"Rođen je u Šapcu 1940. godine. Rodio se u Šipurskim livadama. Karijeru je počeo u omladincima šabačkog Radničkog. U omladincima Radničkog ga je vodio Stevan Ćele Vilotić. Nastupao je za Radnički, potom za Mačvu, odakle odlazi u Crvenu zvezdu", objavio je šabački portal.
Sa Crvenom zvezdom osvojio je tri titule prvaka Jugoslavije, 1959, 1960. i 1964, a napustio je klub kada je Miljan Miljanić od 1966. godine počeo da podmlađuje ekipu Zvezde. Legendarni "Čiča" postavio je temelj tima koji je bio četiri puta prvak Jugoslavije do 1971.Izvor: MN PRESS
Selimir Sele Milošević je i trener u Tunisu, u grčkom Panioniosu i u Indoneziji, u kojoj je radio od 1990. do 1994.
(MONDO)