Preminuo bivši napadač Crvene zvezde: Osvajao titule na "Marakani", morao da ode zbog Miljana Miljanića

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Preminuo je Selimir Sele Milošević.

preminuo selimir sele milosevic bivsi napadac zvezde Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Bivši dugogodišnji fudbaler Crvene zvezde Selimir Sele Milošević preminuo je u 87. godini, objavio je "Glas Podrinja". Rođeni Šapčanin i za mnoge jedan od najboljih igrača iz tog grada nosio je dres crveno-bijelih od 1954. sve do 1966, kada je otišao u Ameriku i nastupao za Oukland Kliperse, poslije toga za pariski Red Star i na kraju karijere za Radnički Kragujevac, u sezoni 1971/72.

"Rođen je u Šapcu 1940. godine. Rodio se u Šipurskim livadama. Karijeru je počeo u omladincima šabačkog Radničkog. U omladincima Radničkog ga je vodio Stevan Ćele Vilotić. Nastupao je za Radnički, potom za Mačvu, odakle odlazi u Crvenu zvezdu", objavio je šabački portal.

Sa Crvenom zvezdom osvojio je tri titule prvaka Jugoslavije, 1959, 1960. i 1964, a napustio je klub kada je Miljan Miljanić od 1966. godine počeo da podmlađuje ekipu Zvezde. Legendarni "Čiča" postavio je temelj tima koji je bio četiri puta prvak Jugoslavije do 1971.

Selimir Sele Milošević je i trener u Tunisu, u grčkom Panioniosu i u Indoneziji, u kojoj je radio od 1990. do 1994.

