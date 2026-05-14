Ovako će izgledati Nacionalni stadion BiH u Zenici (FOTO, VIDEO)

Bosna i Hercegovina napravila je i predstavila idejni projekat za izgradnju novog stadiona "Bilino polje" poslije plasmana na Mundijal.

Bosna i Hercegovina izborila je plasman na Mundijal pobjedom protiv Italije i napravila je naredni korak. Napravila je idejni projekat za izgradnju Nacionalnog stadiona. Snimak je predstavljen na Sjednici na kojoj su bili i predstavnici FIFA i UEFA.

Zanimljivo je i da se novi stadion neće nalaziti u Sarajevu već u Zenici. Tačnije na "Bilinom polju", stadionu na kom su "zmajevi" napravili istorijski uspjeh protiv "azura". Stadion izgleda moderno i velelepno, ali tek treba da se napravi konačan projekat i biće potrebno vrijeme prije nego što izgradnja počne.

"Mogli ste da vidite i kratku prezentaciju Nacionalnog stadiona u Zenici. Nisu samo riječi, ulažemo veliki trud za to. Kratak video ste vidjeli, idejni projekat stadiona sa minimalnim detaljima. Sada ide izrada glavnog projekta, pa praćenje ostale dokumentacije. Očekujemo da do kraja ljeta možemo da imamo gotov i glavni projekat i papirologiju da bismo mogli oko samog finansiranja stadiona da vidimo kakve su nam mogućnosti da uđemo u takav projekat", rekao je predsjednik Fudbalskog saveza BiH Vico Zeljković.

"Mundijal je ogroman uspjeh, gradimo na tome"

Zeljković se posebno zahvalio predstavnicima FIFA i UEFA na prisustvu i istakao da je to dokaz da Savez ide krupnim koracima naprijed. Ono što sledi je Mundijal u Americi, Kanadi i Meksiku i tamo će Edin Džeko i ekipa biti u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom.

"Očekuje nas Svjetsko prvenstvo, ostvaren je veliki uspjeh, nije bilo lako ni jednostavno. Uspjeli smo da napravimo veliki rezultat koji će ostati zapisan i koji niko ne može da nam uzme. Na osnovu tog rezultata nastavićemo sa aktivnostima, probaćemo da djelujemo progresivno i da radimo na napretku fudbala u Bosni i Hercegovini", zaključio je Zeljković.

