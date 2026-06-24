Levski predstavio značajno pojačanje: Dijete Valensije stiglo u Bugarsku

Vezni igrač Aleks Senteljes (1999.) novi je igrač Borčevog rivala u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

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Bugarski šampion Levski doveo je značajno pojačanje pred dvomeč sa Borcem u okviru prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Ekipu sa stadiona "Georgi Asparuhov" pojačao je španski lijevi bek Aleks Senteljes (1999.), koji je u klub došao iz Almerije. Radi se o djetetu Valensije i igraču koji je 2017. godine prekomandovan u drugi tim, za koji je odigrao 67 mečeva. Dvije godine kasnije, postao je član seniorske ekipe, u kojoj, ipak, nije dobio priliku.

Poslat je na pozajmicu u portugalski Famalikao, u sezoni 2019-2020, odradivši 30 mečeva, da bi u jesen 2020. godine otišao u Almeriju, odakle je, kako rekosmo, i došao u Levski. U dresu Almerije odigrao je 135 mečeva, a u prošloj sezoni je sa ekipom stigao do finala baraža za Primeru, u kojem je bila uspješnija ekipa Malage.

Senteljes je, takođe, odigrao po dva meča za selekcije Španije do 17 i 19 godina, gdje mu je mentor bio sadašnji selektor seniorske ekipe Luis de la Fuente.

Prije njega, u Levski su stigli i krilni napadač iz portugalske Santa Klare Reinaldo, koji je na 30 mečeva u drugoligaškom rangu postigao 6 golova uz 4 asistencije, i defanzivac iz Angole David Kuso, koji je takođe igrao u portugalskoj drugoj ligi, ali za Čaveš. Takođe, novo ime je i mladi bugarski krilni napadač Adrijan Rajčev (2006.), koji je došao na pozajmicu iz Pize.

Bilo je i odlazaka, pa su tako iz Sofije otišli vezista iz Gane Karlos Ohene i napadač iz Hrvatske Marko Dugandžić.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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