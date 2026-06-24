logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Levski predstavio značajno pojačanje: Dijete Valensije stiglo u Bugarsku

Levski predstavio značajno pojačanje: Dijete Valensije stiglo u Bugarsku

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Vezni igrač Aleks Senteljes (1999.) novi je igrač Borčevog rivala u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Aleks Senteljes Izvor: Shutterstock

Bugarski šampion Levski doveo je značajno pojačanje pred dvomeč sa Borcem u okviru prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Ekipu sa stadiona "Georgi Asparuhov" pojačao je španski lijevi bek Aleks Senteljes (1999.), koji je u klub došao iz Almerije. Radi se o djetetu Valensije i igraču koji je 2017. godine prekomandovan u drugi tim, za koji je odigrao 67 mečeva. Dvije godine kasnije, postao je član seniorske ekipe, u kojoj, ipak, nije dobio priliku.

Možda će vas zanimati

Poslat je na pozajmicu u portugalski Famalikao, u sezoni 2019-2020, odradivši 30 mečeva, da bi u jesen 2020. godine otišao u Almeriju, odakle je, kako rekosmo, i došao u Levski. U dresu Almerije odigrao je 135 mečeva, a u prošloj sezoni je sa ekipom stigao do finala baraža za Primeru, u kojem je bila uspješnija ekipa Malage.

Senteljes je, takođe, odigrao po dva meča za selekcije Španije do 17 i 19 godina, gdje mu je mentor bio sadašnji selektor seniorske ekipe Luis de la Fuente.

Prije njega, u Levski su stigli i krilni napadač iz portugalske Santa Klare Reinaldo, koji je na 30 mečeva u drugoligaškom rangu postigao 6 golova uz 4 asistencije, i defanzivac iz Angole David Kuso, koji je takođe igrao u portugalskoj drugoj ligi, ali za Čaveš. Takođe, novo ime je i mladi bugarski krilni napadač Adrijan Rajčev (2006.), koji je došao na pozajmicu iz Pize.

Bilo je i odlazaka, pa su tako iz Sofije otišli vezista iz Gane Karlos Ohene i napadač iz Hrvatske Marko Dugandžić.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Levski transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC