Još dvojica srpskih fudbalera u La Ligi: Jedan će se boriti za Evropu, drugi za opstanak

Nemanja Gudelj se vraća u La Ligu sa Hetafeom, dok mladi Petar Ratkov pokušava da spasi Levante od ispadanja.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Marko Dmitrović (Espanjol) ipak neće biti jedini srpski fudbaler u španskoj La Ligi. Od danas je potvrđeno da će Srbiju ipak predstavljati najmanje trojica fudbalera pošto su ugovore potpisali Nemanja Gudelj, koji se tako vraća u Španiju, odnosno mladi Petar Ratkov koji se prvi put seli na Pirineje.

Gudelj je potpisao jednogodišnji ugovor sa Hetafeom i sa ovom ekipom će se boriti za Evropu - i u Evropi pošto je njegov tim već ušao u Konferencijsku ligu izbacivši Partizan (ukupno 4:3) - dok će Ratkov pokušati da donese opstanak Levanteu, koji se jedva spasao lane. U pitanju je pozajmica iz Lacija u kome nije uspio da se izbori za minutažu ni kod Đenara Gatuza, tako da je Levante pružio "ruku spasa".

Ratkov će imati tako veliku odgovornost da Levanteu donese golove, a klub iz Valensije imaće priliku da ga otkupi za čak 14 miliona na kraju sezone, što inače nikada u svojoj istoriji nisu dali na fudbalera.

Nisu htjeli u Zvezdu

Izvor: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Ovog ljeta spominjalo se da bi Nemanja Gudelj mogao da obuče dres Crvene zvezde, ali su na "Marakani" željeli ipak mlađe fudbalere i zbog toga na kraju nisu ušli u ozbiljnije pregovore sa reprezentativcem Srbije. Što se tiče Ratkova, on se takođe spominjao kao opcija za Zvezdu, posebno kad je postalo jasno da Duarte i Enem odlaze.

Navodno, nije želio da dolazi opet u Srbiju, gdje je nosio dres TSC-a iz Bačke Topole, nego je želio da se oproba u nekoj od najjačih evropskih liga i zato je izabrao Levante.