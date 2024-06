Trinkijeri napravio skandal u finalu: Znam da svi hoćete da izgubimo, znam kakva je ovo država

Andrea Trinkijeri je bio bijesan poslije poraza Žalgirisa u drugom meču finala litvanske lige.

Izvor: Zoutube/Zalgiris Kaunas Highlights/Printscreen

Skandal u Litvaniji! Lijetuvos Ritas je poveo sa 2:0 u finalnoj seriji litvanske lige, a posle drugog poraza i to poslije produžetka trener Žalgirisa Andrea Trinkijeri je bio bijesan! Izašao je na konferenciju za medije i žalio se na suđenje, dozvoljenu grubu igru na Lukasu Lekavičijusu i na faulove koji su svirani nekadašnjem NBA igraču Eduardu Samneru.

"Prvo da čestitam Ritasu. Dve utakmice, dva produžetka, bilo je svega. Dali smo sve, ali nije bilo dovoljno. Veoma sam ponosan na svoj tim jer smo igrali vrlo solidno, kontrolisali smo meč, imali smo šut za pobjedu. Zašto nismo pobijedili? Mogli smo da uradimo nekoliko stvari bolje, ali ima veliko ali. Zašto moji igrači nisu poštovani, zašto Samner može da igra samo osam minuta, zašto?", počeo je nekadašnji trener Partizana.

Iskusni italijanski stručnjak je istakao da u timu nema njegovog najboljeg igrača Kinana Evansa koji se u finišu sezone povrijedio, a na Lukasu Lekavičijusu je sudijski kriterijum takav da on prema mišljenju Italijana ne može da igra.

"Zašto sam imao istog sudiju koji je dao četiri poena, umjesto ofanzinvog faula u prvom meču. Zašto igrači Ritasa mogu da rade šta god hoće kada nemaju loptu, da ubijaju Lekavičijusa koji je igrač nacionalnog tima i nema faula. Ja to ne razumijem. Ok, ja razumijem da liga i sudije, cijela atmosfera se pravi da Žalgiris izgubi, svi to jako žele. Ok. Čujte, ja imam dovoljno iskustva da razumijem stvari. Imam dovoljno iskustva da drugu utakmicu sa Lijetkabelisom je bii veoma jasan potez lige. Suspendovali su sudije, a sada se ništa ne kaže ništa o faulu na Lekavičijusu", dodao je on.

Trinkijeri smatra čak da cijela država želi da vidi Žalgiris da izgubi i dodatno je analizirao neke faulove, situacije i probleme koje je vidio u suđenju na ovom meču, kao i u polufinalu protiv Lijetkabelisa.

"Vidio sam mnogo toga, ali je moj tim u životu. Dosta toga smo promašili, igramo bez bitnog igrača. Nismo pogodili otvorene šuteve.... Ovo je država u kojoj je bitno da si glasan i da pričamo glasno. Ja shvatam i poštujem vaš način kako radite stvari, ali ja zahtjevam poštovanje. Upravo sam gledao klip posljednjeh prodora Ulanovasa. To je jasan faul. To je j*beno jasan faul! Zašto ga nisu zvali? Jer je sudija rekao da je "flouter"! Kakva je to reakcija? Da li misle da mogu da me prevare? Najgore što može da se desi je da nam otmu jednu utakmicu, ali ja imam dovoljno iskustva i dobro poznajem igru i jasno mi je kakve se stvari dešavaju. Hoću da moji igrači ostanu na terenu. Kao da imamo žurku kad god sudije sviraju faul Samneru. Ovo se ne dešava u Evroligi. On je atletičan i dugačak,. Pet faulova? Bez slobodnih bacanja? Ljudi... Neka pitanja?", rekao je on, pa kada je PR krenuo da prevodi njegovo izlaganje na litvansi dodao: "Slušaj, imam mikročip ovdje i ako kažeš nešto što nisam rekao moje oči će da krenu da svijetle crveno!"