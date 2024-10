"Boban nije dijete, sve razumije": Šarunas Jasikevičijus vaga kad treba da uvede Srbina

Šarunas Jasikevičijus je govorio o formi Bobana Marjanovića koji se ovog ljeta vratio iz NBA lige u kojoj je bio od 2016.

Kao bomba je odjeknula vijest da se Boban Marjanović vraća u Evropu. Možda se nije očekivalo da Srbin već u pripremnim mečevima ima važnu ulogu u Fenerbahčeu, ali i to se dogodilo. Ipak, od početka ligaškog dijela sezone, njegova minutaža je nešto skromnija, pa samim tim i doprinos.

Šarunas Jasikevičijus u svom timu ima i Vejda Boldvina koji dugo nije ulazio na teren zbog povrede, pa je utisak da je još u fazi pronalaženja forme. Slična situacija je i sa centrom iz Boljevca koji u NBA nije imao mnogo prostora, pa je trener Fenera riješio da ga postepeno uvodi u igru.

Jasikevičijus je o Bobanu Marjanoviću rekao: "Nije lako shvatiti koliko može da pomogne. Jasno je da je on igrač koji odgovara određenim mečevima i trenucima. Treba se naviknuti na to kad može da igra i protiv koga. Na kraju krajeva, Boban razumije sve, nije dijete. On zna svoju ulogu, razumije svoje granice i sjajno je razgovarati s njim van terena."

Da Marjanović polako pronalazi formu govori i činjenica da bio ključan igrač u meču sa Darušafakom. Njegov tim je slavio 97:87, a bivši igrač Crvene zvezde je upisao 16 poena, četiri asistencije, dva skoka i sve to za samo 16 minuta na terenu.

Fenerbahče u duplom kolu Evrolige najpre igra protiv Makabija večeras od 19.30, a onda u sedmom kolu dočekuje Partizan, u petak od 18.45.