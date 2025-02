Otac Luke Dončića žestoko udario na Dalas: Skrivate se, licemjeri

Saša Dončić nije štedio upravo Dalasa, napao ih je zbog Lukinog trejda.

Sve je šokirao trejd Luke Dončića u Los Anđeles Lejkerse, a sada se oglasio i njegov otac Saša. I sam nekada profesionalni košarkaš sada je govorio na slovenačkoj "Areni sport" i priznao je da isprva nije vjerovao da je istina ono što se govori. Ipak na kraju smatra da je njegov sin na dobitku.

"I ja sam bio iznenađen, čak šokiran. Ni ja u početku nisam vjerovao da je istina, bilo je baš čudno. Ali očigledno je u NBA ligi zaista moguće baš sve. Tako da se ovaj trejd dogodio. Lično mislim da to nije ništa loše – pogotovo dugoročno. Na kraju krajeva, znamo da su tri najpoznatije franšize u NBA ligi: Lejkersi, Boston i Njujork Niksi. Luka apsolutno ovim nije ništa izgubio," rekao je Saša Dončić.

Istakao je da sada ima priliku da igra u istorijskom timu, na najvećem mogućem tržištu. "Uvijek gledam stvari pozitivno, a pogotovo u ovom slučaju. Odlazi u Los Anđeles, u fenomenalan grad. Košarkaška tradicija je izuzetna, znamo ko je sve igrao za Lejkerse. Medžik, Kobi, Šek, Džabar. Mnogo superzvijezda."

Luka ima porodicu, nedavno je postao otac i selidba nije nešto što mu je baš potrebno u ovom momentu. "Naučno je dokazano da je selidba jedna od najstresnijih stvari u životu. Sve se događa jako brzo. Mislim da će sve biti u redu. Sportista je, profesionalac, prebrodiće to. Sad se u Americi tek probudio... Ja gledam pozitivno. Vrijeme će pokazati za koga je ovaj trejd bio dobar. Ja sam siguran da će za njega biti," naglasio je Saša za Arenu Sport.

Skrivate se, licemjeri!

Nije ostao dužan nikome Saša Dončić. Ipak mu je zasmetao način na koji je Dalas poslao njegovog sina u Los Anđeles. "Razumijem filozofiju da ti ne odgovara neki igrač ili da ti se ne uklapa u ekipu. Sve je to u redu. Ali to skrivanje, rekao bih od pojedinih ljudi, pa čak i neka vrsta licemjerja – to me boli. Luka to nije zaslužio. Dao je mnogo za ovaj klub. Sad čujem da žele da se izvine. To mi ne djeluje korektno. Znam da je Luka veoma poštovao Dalas, cijeli grad, pomagao je djeci. Nikada nije imao problem da ode u bolnice, sirotišta. Prošle godine je odigrao 100 utakmica po 40 minuta, stalno je imao dvojicu ili trojicu igrača na sebi. A onda da se sada pričaju takve stvari – to je stvarno nekorektno. Mijenjali ste ga, stojte iza toga, nemojte sada tražiti izgovore," rekao je Saša.

Nema nikakvu dvojbu Saša Dončić da će Lejkersi biti bolji sa Lukom u timu. Ima li iko? "Luka bi se uklopio u mnoge ekipe u NBA ligi. Trenutno je u Lejkersima. Vjerujem da će učiniti svoje saigrače još boljima. Apsolutno sam siguran da ovo nije ništa loše. Biće mu dodatna motivacija. Kada pričaju o fizičkoj spremi, to su samo izgovori pojedinaca koji time pravdaju ovu odluku. Činjenica je da mu je ovo bila prva malo ozbiljnija povreda u sedam godina. Vjerujte mi, ovakvo ljeto kakvo on ima, ja ne bih poželio. Ja volim da uživam u životu. Odem ujutru na plažu, a on u dvoranu na četiri sata i trenira kao ‘budala’. Ali dobro, to je njegova dužnost, to je profesionalizam," bio je oštar.

Što se tiče kilaže, spremnosti, odbrane,... "On mora da se vrati u klub spreman. Ako je dosad bio nespreman, onda ne znam kako bi igrao da je bio spreman. Da li bi onda imao prosjek od 60 poena, 30 asistencija i 22 skoka? Ne razumijem to. Mislim da su to ‘lari-fari’ priče kojima, pre svega mislim na Nika Harisona, pokušavaju da opravdaju ono što su uradili. Mene je najviše pogodio način na koji se to dogodilo. Harisonov licemjerni način. I te ‘lari-fari’ priče o tome kako Luka nije bio spreman. Od nekoga ko je na visokoj poziciji i trebalo bi da zna nešto o košarci – to je stvarno nekorektno," zaključio je Saša Dončić.

