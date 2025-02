"Posebna pohvala za dečka 2006." Trener Igokee m:tel: Izvukli smo šta smo željeli u Ljubljani, a sad po trofej Kupa BiH

Nenad Stefanović, strateg Igokee m:tel, prezadovoljan je izdanjem svog tima u drugom poluvremenu meča protiv Cedevite Olimpije u Ljubljani, gdje su "igosi" slavili u dramatičnoj završnici.

Izvor: ABA liga/Cedevita Olimpija/Filip Barbalić

"Igosi" su do 12. trijumfa u ABA ligi stigli u dvorani "Tivoli" iako su većim dijelom meča imali dvocifreni zaostatak. Ipak, u posljednjoj četvrtini su odigrali maestralno odbranu i u završnici stigli do bodova.

Stefanović je na konferenciji za medije najprije pohvalio domaći tim.

"Prva stvar, čestitam Cedeviti na odličnoj utakmici i jako dobroj sezoni do sada. Mislim da se vrlo jasno vidi ogroman napredak naročito u Evropi u odnosu na prošlu godinu, tako da sve čestitke treneru (Zvezdanu) Mitroviću i svima u klubu na dobrom poslu", rekao je Stefanović.

Potom je kratko analizirao utakmicu.

"Što se tiče nas, bili smo s devet igrača večeras, međutim imali smo dobar skor dvocifrenih. Jako me raduje način na koji smo igrali drugo poluvrijeme, to je košarka kakvu moramo da igramo. Spustili smo Cedevitu u nastavku na 35 poena a u prvom nam je dala 50. Naravno uz ogroman doprinos svih igrača, ali prosto moram da istaknem dečka 2006. godište Ognjena Radošića, koji je pogodio ključno slobodno bacanje, odigrao par odličnih odbrana i bio na terenu u najbitnijim momentima meča. Sve pohvale za njega i želimo mu da nastavi tako da radi. Imamo sad prostora da se odmorimo, iskreno sam se brinuo kako ćemo danas izgledati. Otvaranje jeste bilo tako zbog ritma utakmica, ali izvukli smo ono što smo htjeli a to je pobjeda u Ljubljani".

Na kraju se osvrnuo i na ono što predstoji - završnica Kupa Bosne i Hercegovine u "Areni Gradiška", gdje će pehar braniti sarajevska Bosna.

"Ispred nas je sada Kup BiH, želja nam je da svi budemo zdravi i probamo da vratimo trofej u Laktaše", zaključio je Stefanović.

