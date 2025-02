Alimpijević poludio na tajm-autu: Bacio tablu, vikao, pa probudio ekipu za veliki preokret protiv evroligaša

Dušan Alimpijević bio je bijesan na jednom tajm-autu i to je na kraju donijelo preokret protiv Efesa...

Dušan Alimpijević i Bešiktaš igraće u polufinalu Kupa u Turskoj. Napravili su nevjerovatan preokret, od 14 poena minusa do pobjede protiv Efesa, evroligaša - 85:80. Do svega toga došlo je poslije jednog tajm-auta srpskog stručnjaka u kom je bio bijesan zbog igre svog tima i to je na kraju donelo preokret.

Efes je vodio sa 63:49 u trećoj dionici i izgledalo je da je meč završen. Primijetio je to i Alimpijević koji je tada tražio minut odmora i bio je vidno ljut na svoje igrače. "Nije gotovo. Zašto se niko ne bori", vikao je Dušan koji je tokom tog tajm-auta dva puta bacio tablu o parket. Prvi put na samom početku izlaganja, pa onda i nešto kasnije. Onda je ustao i otišao od igrača, nije ni sam znao šta više da im kaže.

Izgleda da je sve to dalo rezultat pošto su njegovi puleni počeli da smanjuju minus i već do kraja trećeg kvartala zaostatak je bio jednocifren (67:61). Počeli su da vjeruju u preokret i do toga su došli sredinom posljednje dionice kada su poveli sa 77:76 i vođstvo su sačuvali do kraja.

Alimpijević gibi tutkulu hırslı insanların hastasıyım.

Şu reaksiyona bakar mısın

February 12, 2025

Kada je lista strijelaca u pitanju, najbolji kod pobjednika bio je Alman sa 26 poena, a zanimljivo je da su se istakla dvojica igrača iz Crvene zvezde. Jedan je bivši, Emanuel Teri (20, 12sk), dok je Uroš Plavšić, koji je tu na pozajmici, dao 9 poena, uz 4 skoka. U poraženom timu je najbolji bio Elajdža Brajant (25, 8as, 5sk).

Cela dvorana mu skandirala

February 12, 2025

Koliko su Alimpijevića zavoleli u Turskoj vjerovatno najbolje govori i detalj koji je uslijedio po završetku meča. Prvo je burno, sa dosta emocija proslavio pobjedu sa navijačima, a onda su ga oni za sve to nagradili.

Cijela dvorana je skandirala "Dušan, Dušan" na šta je on odgovorio tako što im se poklonio nekoliko puta i zahvalio im se na svemu tome. U polufinalu će Bešiktaš igrati sa Mersinom, dok drugi polufinalni par čine Fenerbahče i Galatasaraj.

