Željko Obradović otvorio je dušu Slavenu Biliću i istakao da je nekada vaspitanje bilo drugačije i da tu leži ključ njegovog uspjeha.

Izvor: Arena Sport 1

Slaven Bilić je rešio da ispravi svoju grešku od pre deset godina i dovezao se u Beograd da popriča sa Željkom Obradovićem, a prije nego što je počeo sa njim da priča o detaljima vezanim za trenerski posao, za sadašnji angažman u Partizanu i titule koje je osvojio, osvrnuo se na mladost i djetinjstvo sada najtrofejnijeg evropskog trenera svih vremena.

Iako je među njima osam godina razlike može se u neku ruku reći da su generacijski bliski i da su rasli u slično vrijeme. Zanimalo je Slavena Bilića da li je upravo to što je rastao u neko drugačije vrijeme kada materijalno nije bilo toliko bitno ključno za njegov kasniji igrački i trenerski uspjeh i shvatanje tima i timskog duha.

"Je li smatraš, ti si stariji neko vrijeme, ali smatram da smo generacija. Ja mislim da je odgoj, ne govorim o politici, nego o građanskom i sportskom vaspitanju. U državi u tadašnjoj Jugoslaviji bio je nevjerovatan. Nekako smo svi bili isti. Svi smo imali iste patike, ista večera je bila na kraju krajeva. Je li to pomoglo u igračkom i trenerskom poslu. To drugarstvo", rekao je Slaven Bilić.

Šta mu je Željko odgovorio?

Vidi opis "Imao si i školu ulice, da te izvede na pravi put": Željko otvorio dušu, sjetio se svog prvog koša Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Arena Sport 1 Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Arena Sport 1 Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Arena Sport 1 Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Arena Sport 1 Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Arena Sport 1 Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Arena Sport 1 Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Arena Sport 1 Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Arena Sport 1 Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Arena Sport 1 Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Arena Sport 1 Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Arena Sport 1 Br. slika: 11 11 / 11

Istakao je trener Partizana da je u to doba jurenje materijalnog bilo mana, a da su svi rasli zajedno i težili su istim stvarima. Tim je bio najbitniji, a osim škole, prijatelja i naravno roditelja u svemu tome je ključna bila i ulica. Ipak, ne ovakva kakva je sada. "Ako se vratimo u ta vremena, mi smo živjeli zajedno. Svako ko je pokušavao da se razlikuje u tom smislu, da ima neku bolju majicu i neke bolje patike je ispadao smiješan. To je bilo nešto što je bilo normalno. Tim je bio, jedni druge smo hrabrili, bodrili. Naravno da je individualnost važna, ali kada rasteš ono što je za taj period bilo važno imao si roditelje, školu, prave nastavnike i profesore koji su te učili prije svega životu ali si imao i školu ulice. A ne ove ulice koja te vodi u katastrofalne stvari, nego ulice koja ti pomaže da budeš pravi. Da poštuješ koga treba da poštuješ, da razumiješ one koji nisu pravi, da te ta ulica izvede da budeš pravi čovjek, da cijeniš prave vrijednosti", rekao je Željko Obradović.

Pričao je ranije koliko se obradovao prvoj košarkaškoj lopti i prvom biciklu koji je dobio, a sada se prisjetio i dana kada je sa sadašnjim kumom jedva čekao da dobije prvi koš u svojoj ulici. "Sjećam se prvog poklona i prvih lopti; Nekada je bila najvažnija stvar da imamo dvije lopte na basketu, ako se jedna probuši da imamo drugu. Nekad i nismo imali pa smo igrali sa nekim drugim rekvizitima. Ja sam u kući mojoj imao ping pong lopticu i po cijeli dan sam je ubacivao. Mi smo po cijeli dan šutirali tu, pravili se da je to košarka. A onda moje sreće kada sam pokojnog oca zamolio da napravimo koš u ulici, na banderi i da možemo da igramo,. toj sreći nije bilo kraja- Jer sam imao koš da uvijek mogu da šutiram na koš. Ta sreća, ne postoji poređenje sa tom vrstom zadovoljstva", završio je Željko Obradović.