Malika Endrjuz je u podkastu sa sestrom Stefa Karija i WNBA košarkašicom Kameron Brink pričala o Nikoli Jokiću

Izvor: X/malika_andrews/Printscreen/ Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić je jedna od glavnih tema u NBA ligi. Ovog puta to nije bilo zbog njegove nove odlične partije, upisanog tripl-dabla protiv Milvokija, već zbog njegovog odnosa prema igri. Zbog toga što na sve to gleda kao na posao. Upravo su o tome pričale tri dame koje obožavaju srpskog centra.

U podkastu koji vode WNBA košarkašica Kameron Brink i sestra Stefa Karija Sajdel Kari-Li gostovala je novinarka Malika Endrjuz. Upravo je ona otvorila temu o Nikoli i to je pokrenulo zanimljiv razgovor. "Obožavam ove Jokić momente, ali volim igrača koji NBA tretira kao posao. Dođe, odradi svoj posao i ode. Mislim da ga do čini ljudskim", izgovorila je Sajdel Kari.

Potom je Malika počela svoje izlaganje i otkrila neke zanimljivosti. "Ušla sam u svlačionicu poslije titule Denvera. Bila sam honorarac u 'Denver postu' baš davno, tada je Džamal Marej bio 'ruki' tako da ih dugo poznajem", krenula je Malika.

Vidi opis "Nikada se ne kladi protiv debelog dječaka": Lijepa Malika obožava Jokića i mašta da ga intervjuiše dok jašu konje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Chelsea Lauren for / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Steph Chambers / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Craig Barritt / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Arne Bazemore / Newscom / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Chris Tuite/ImageSPACE / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

A, onda je otkrila šta joj je Nikola rekao. "Ušla sam u svlačionicu sa spuštenom kosom, izašla sam mokra kao mokri pacov. Brzo sam je vezala u punđu jer je bila nepopravljiva. Nikola je ušao tada, znate on je bio kasni pik druge runde na draftu. Pitala sam ga tada za onu 'Tako bel' reklamu koja je išla u momentu dok je on biran i pitala sam ga šta misli o tome. Rekao mi je 'Ne kladi se protiv debelog dječaka.' To me je iznenadilo i nasmijalo, to je dobra životna želja", ispričala je Malika.

"San mi je da ga intervjuišem dok jašemo konje"

U razgovor se ubacila Kameron Brink i dodala da "Nikola voli konje". Na to se nadovezala Endrjuzova i otkrila da ima jedan san kada je u pitanju srpski centar. "Moj san je da intervju odradim sa Jokićem dok jašemo konje", rekla je Malika.

Kameron je odmah počela da se smije i dodala "da bi dala pare da to gleda". Malika je uzvratila osmijehom. "Imam jednog velikog konja, mislim da bi on mogao da ga jaše. Pokazujemo jedno drugom slike konja stalno kada se vidimo", zaključila je Malika Endjuz.