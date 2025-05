Isplivala prva fotka Džoela Bolomboja poslije operacije: Javila se supruga centra Crvene zvezde

Džoel Bolomboj je sa porodicom u Americi i neće se vraćati u Srbiju poslije operacije i povrede. Njegova supruga objavila je i fotografiju.

Crvena zvezda će u završnici sezone biti bez Džoela Bolomboja. Snažni centar uspješno je operisan u Americi i neće se vraćati u Srbiju do kraja sezone. Potvrdio je to i trener ekipe Janis Sferopulos, a sada se pojavila i njegova prva fotka poslije operacije.

Njegova supruga Nikol je na Instagramu objavila zajedničku fogotrafiju sa porodičnog putovanja na kojoj su oni sa sinom. Na njoj se vidi da je ona u ulozi vozača, dok su Džoel i mali Trej pozadi i uživaće u vožnji.

Poslije pobjede crveno-bijelih protiv Studentskog centra (105:77) grčki stručnjak je upitan za Bolomboja i za to da li će možda da bude uz saigrače pored terena u završnici. "Do kraja sezone će ostati u SAD, to je prvi dio procesa njegove rehabilitacije. Poslije ljeta će biti sa nama", bio je jasan Sferopulos.

